США намерены разругаться с Грузией

США намерены пересмотреть все программы своего сотрудничества с Грузией, поскольку страна свернула "не на тот путь", заявил сегодня директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер.

Власти США пересмотрят все программы американо-грузинского сотрудничества, заявил сегодня директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер.

"Мы надеемся увидеть смену стратегического направления со стороны грузинского правительства, но прямо сейчас мы поставили на пересмотр все программы с Грузией"

- Майкл Карпентер

В Белом доме бытует мнение, что Тбилиси в последние месяцы идет "неправильным курсом с точки зрения перспектив евро-атлантической интеграции".

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал: грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, выступая 4 июля на приеме в американском посольстве по случаю Дня независимости США в Тбилиси, заявил, что американо-грузинские отношения нуждаются в перезагрузке, отметив, что это желание Тбилиси. Также глава правительства подчеркнул, что Грузия ждет ответных действий от США в этом направлении, при этом не стал конкретизировать, о чем идет речь.