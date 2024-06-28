Кобахидзе: перезагрузка отношений с США – желание Грузии

В Тбилиси заявили, что американо-грузинские отношения нуждаются в перезагрузке. Там отметили, что это нужно как Грузии, так и США.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, выступая на приеме в американском посольстве по случаю Дня независимости США, рассказал об отношениях Тбилиси и Вашингтона.

Он отметил, что сегодня американо-грузинские отношения нуждаются в перезагрузке. По его словам, это желание Тбилиси.

Помимо этого, глава правительства подчеркнул, что Грузия ждет ответных действий от Штатов в этом направлении, при этом не стал конкретизировать.

Кобахидзе подчеркнул, что в ближайший год можно будет увидеть встречные шаги, которые оздоровят связи. Он добавил, что это необходимо как Вашингтону, так и Тбилиси.