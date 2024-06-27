Армения попросила США о стратегическом партнерстве

Власти Армении снова обозначили свой новый курс на стратегическое партнерство с заокеанскими покровителями, рассыпавшись в поздравлениях с Днем независимости, отправленных высшему руководству Соединенных Штатов Америки.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня направил поздравительное послание президенту США Джо Байдену по случаю Дня независимости США, обозначив новый курс страны на стратегическое партнерство с Вашингтоном.

"От имени правительства Армении и от себя лично сердечно поздравляю Вас и народ США с Днем независимости. Всеобщие ценности свободы, справедливости и демократии, которые лежат в основе создания Соединенных Штатов Америки, а также отраженные в Декларации независимости идеалы продолжают оставаться источником вдохновения и воодушевления во всем мире. Многоплановые и тесные связи между Арменией и США, зафиксированные в последние годы значительный рост и развитие сотрудничества, включение новых направлений в двустороннюю повестку подчеркивают прочность нашего партнерства, основанного на демократических принципах, верховенстве закона и защите прав человека"

- Никол Пашинян

В своем поздравлении армянский премьер отметил, что Армения нацелена на дальнейшее расширение взаимного сотрудничества и это уже нашло отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства.

"Армения придает важность роли США в процессе установления мира в нашем регионе и глубоко ценит поддержку США суверенитету, независимости, демократии, территориальной целостности и нерушимости наших границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. …Хочу подтвердить приверженность Армении повестке мира и выразить уверенность, что наше продолжительное и укрепляющееся партнерство в этот важнейший период будет способствовать созданию мирного и более благополучного будущего для наших двух стран и региона"

- Никол Пашинян

В унисон премьеру аналогичное поздравление президенту США Джо Байдену направил и президент Армении Ваагн Хачатрян.

В нем от подчеркнул, что США – один из важнейших партнеров Армении, и страны продолжат развивать отношения во многих отраслях.

"Армяно-американскому сотрудничеству способствуют также наши соотечественники, проживающие в США, которые вносят значительный вклад в укреплении дружбы наших народов"

- Ваагн Хачатрян

Армянский президент также дал высокую оценку работе США по сохранению стабильности на Южном Кавказе, а также поддержке Вашингтона в проведении демократических и экономических реформ в Армении.