Вестник Кавказа

Зачем в Армению прилетел Конгресс США?

Зачем в Армению прилетел Конгресс США?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ереване снова принимают гостей из США – в армянскую столицу прилетела делегация американского Конгресса, в которую входят представители обеих партий, возглавляет ее сенатор Роджер Уикер, а цели прибытия остаются в секрете.

Американские гости зачастили в Армению – сегодня в Ереван прилетела делегация Конгресса США во главе с сенатором Роджером Уикером, старшим членом Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), в ее состав входят представители обеих партий, представленных Конгрессе, сообщило посольство США в Армении.

Любопытен тот факт, что Роджер Уикер имеет непосредственное отношение к американским военным – он также высокопоставленный член сенатского комитета по Вооруженным силам США.

В составе американской делегации председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон, сопредседатель сенатор Бен Кардин, возглавляющий сенатский комитет по международным отношениям, а также сенатор Джон Корнин, представитель Роберт Адерхольт, представитель Ричард Хадсон и представитель Трент Келли.

Тема визита делегации держится в секрете – во всяком случае, уточнять ее посольство не стало.

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