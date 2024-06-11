Пашинян заявил о важности стратегического диалога с США

Премьер-министр Армении провел переговоры с замгоссекретаря США. Никол Пашинян и Ричард Верма пообщались в Ереване. На встрече стороны выразили готовность к укреплению сотрудничества.

Глава армянского правительства Никол Пашинян и замглавы Госдепа США Ричард Верма побеседовали сегодня в Ереване, фото переговоров опубликовано на сайте премьер-министра Армении.

"Премьер-министр подчеркнул важность последовательного развития стратегического диалога Армения-США и углубления многопрофильного сотрудничества"

– пресс-служба

Кроме того, Пашинян выразил надежду, что визит американского дипломата даст толчок к обсуждению двусторонних вопросов, программ по упрочению демократии и раскрытию новых экономических возможностей. Еще одна сфера – развитие армяно-американских отношений на уровне муниципалитетов.

В свою очередь, Верма обратил внимание на готовность Вашингтона к укреплению сотрудничества с Арменией по различным направлениям. Он назвал такие сферы, как взаимодействие с местными органами, экономическое сотрудничество, контакты в образовании и так далее.

"Собеседники обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых на состоявшейся 5 апреля текущего года в Брюсселе встрече высокого уровня Армения-ЕС-США"

– сайт Пашиняна

Рассматривались и аспекты армяно-азербайджанской нормализации, включая продвижение к мирному договору и делимитацию границы.

Напомним, ранее на встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном Верма заявил о важности налаживания стратегического партнерства Еревана и Вашингтона.