Вестник Кавказа

Франция продолжает вооружать Армению

Франция продолжает вооружать Армению
© Фото: соцсети министра обороны Франции
Армения приобретет у Франции гаубицы CAESAR. Ранее Ереван подписал контракт о сотрудничестве с оборонным концерном KNDS.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж поставит Еревану самоходные артиллерийские установки CAESAR.

Глава ведомства назвал заключение соглашения о поставках гаубиц «новой важной вехой». Он добавил, что Франция укрепляет отношения с Арменией в оборонной отрасли.

Контракт был подписан в ходе визита руководителя армянского Минобороны Сурена Папикяна во Францию. При этом детали не разглашаются.

Ранее министр обороны РА заключил соглашение о военно-техническом сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS.

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