Франция продолжает вооружать Армению

Армения приобретет у Франции гаубицы CAESAR. Ранее Ереван подписал контракт о сотрудничестве с оборонным концерном KNDS.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж поставит Еревану самоходные артиллерийские установки CAESAR.
Глава ведомства назвал заключение соглашения о поставках гаубиц «новой важной вехой». Он добавил, что Франция укрепляет отношения с Арменией в оборонной отрасли.
Контракт был подписан в ходе визита руководителя армянского Минобороны Сурена Папикяна во Францию. При этом детали не разглашаются.
Ранее министр обороны РА заключил соглашение о военно-техническом сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS.