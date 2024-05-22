Азербайджан призвал Францию ответить за все

В Баку заявили, что Франция развернула клеветническую кампанию против Азербайджана. Там призвали Францию обратить внимание на свою «деятельность».

Пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде заявил, что Париж не принес извинений за заявления министра внутренних дел Франции Жерара Дарманена.

Дипломат отметил, что Франция с еще большей силой развернула клеветническую кампанию против Азербайджана в средствах массовой информации.

Он назвал кампанию Парижа против Баку попыткой прикрыть провал французской внешней политики.

«Всем известно, что эта страна, которая пытается преподать миру «урок демократии», грубо попирает нормы международного права и права человека, осуществляет неоколониальную политику, проповедует расизм, дискриминацию и исламофобию»

- Айхан Гаджизаде

Гаджизаде рекомендовал Франции обратить внимание на свою «деятельность», а также призвал ответить Париж за провокации и заявления.