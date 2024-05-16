Вестник Кавказа

Самой опасной страной Европы признана Франция

Самой опасной страной Европы признана Франция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Франция стала самой опасной страной Европы. По данным центра "Институт Правосудия", индекс преступности в этой стране – более 55%.

Руководитель французского мозгового центра "Институт правосудия" Пьер-Мари Сев назвал самую опасную страну в Европе.

Исследователь, ссылаясь на статистические данные, заявил, что во Франции выявлен самый высокий индекс преступности на континенте – 55,3%.

По его словам, этот показатель демонстрирует уровень безопасности страны, а также то, как граждане воспринимают безопасность дома.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1750 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Запрет на российский СПГ - по кому ударят новые санкции ЕС?

Запрет на российский СПГ - по кому ударят новые санкции ЕС?

Азербайджан призвал Францию извиниться

Азербайджан призвал Францию извиниться

Восстание в Новой Каледонии: при чем тут Азербайджан?

Восстание в Новой Каледонии: при чем тут Азербайджан?

МИД Азербайджана осудил Францию за антиазербайджанские высказывания

МИД Азербайджана осудил Францию за антиазербайджанские высказывания

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы