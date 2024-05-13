Азербайджан призвал Францию извиниться

МИД Азербайджана заявил, что во Франции широко распространены исламофобия и антисемитизм. Там призвали Париж извиниться за свои заявления.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что Баку считает неприемлемыми заявления Парижа, которые выдвинуты против Азербайджана.

Ранее глава французской дипломатии Жерар Дарманен назвал Азербайджан «диктатурой».

Гаджизаде заявил, что в Азербайджане полностью обеспечены основные права и свободы. Он также добавил, что во Франции грубо нарушаются права человека, гибнут во время протестов граждане, распространены исламофобия, гонения на мусульман и антисемитизм.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан постоянно формировался и развивался как общество, верное демократическим ценностям. Пресс-секретарь напомнил, что в стране проживают в безопасных и добрых условиях люди разных национальностей и конфессий.

В заключение он призвал Францию извиниться, поскольку подобные высказывания могут негативно сказаться на отношения Баку и Парижа.