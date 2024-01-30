Восстание в Новой Каледонии: при чем тут Азербайджан?

Стрельба в городах и поселках. Горящие магазины и дома. Семьи чиновников, эвакуируемые от угрозы погромов. Военные в полном снаряжении с бронетехникой на улицах. Баррикады. Пустые прилавки. Расскажем, что и почему происходит в Новой Каледонии.

Это не Вторая мировая война. Не Сирия в разгар боев с исламистами. Не Афганистан. Это современная Франция. Ее заморская территория Новая Каледония. Это результат семилетнего бездарного президентства Эммануэля Макрона.

Вот уже пять дней на этом острове в Тихом океане идет гражданская война. Аборигены – канаки – ведут уличные бои с полицией и спецназом, жгут дома чиновников и белых французов, их аптеки и магазины. Повстанцев около 5 тысяч в столице острова, городе Нумеа. И еще около 3-4 тысяч в других населенных пунктах. Все они граждане Франции: и темнокожие и белые. Они убивают друг друга. Уже погибло несколько гражданских лиц и двое жандармов. В боях участвует 1800 местных полицейских, которым помогают около 500 переброшенных из метрополии спецназовцев. Больше 200 человек арестовано.

Что такое Новая Каледония?

Новая Каледония – обломок некогда огромной французской колониальной империи. Зачем в середине XIX века Парижу понадобился этот тропический тихоокеанский остров, расположенный недалеко от берегов Австралии, одному богу известно. Когда колонии Франции получили независимость, Новая Каледония вместе с еще несколькими далекими территориями – от этого острова до Парижа 20 тысяч километров – сохранилась в составе французских владений в качестве заморской территории.

Что добывает Новая Каледония?

Новая Каледония сказочно богата природными ресурсами. Здесь добывают кучу цветных металлов: кобальт, никель, золото, алюминий, молибден. По производству никеля остров занимает четвертое место в мире. Правда, французы ухитрились сделать добычу этих рудных сокровищ убыточной. Расходы местного общества превосходят доходы. Франция тратит ежегодно миллиарды евро, дотируя Новую Каледонию.

Сепаратизм в Новой Каледонии

На острове действует своя региональная ассамблея из 54 депутатов. Есть свое правительство из 11 членов. Каледонцы посылают во французский парламент двух депутатов в нижнюю палату, и двух в верхнюю – в Сенат страны.

На этом острове среди местного населения, канаков, активно действует вполне легальное сепаратистское движение, состоящее из нескольких партий и требующее отделения от Франции. Правда, в ходе трех референдумов, прошедших с 1987 по 2018 годы, жители Новой Каледонии регулярно высказывались против отделения от метрополии. Но число сторонников независимости неуклонно росло.

С конца 1880-х по конец 1990-х годов в этой заморской территории Франции были непрерывные вооруженные беспорядки, инициированные местными националистами. Итогом переговоров официального Парижа с лидерами протестов тогда стали так называемые Нумеанские соглашения 1998 года. Согласно этому договору, право выборов в местный парламент получили только те жители острова и их потомки, которые обитали здесь до 1998 года, до подписания соглашений.

И все успокоилось. Четверть века на острове была тишь да гладь да божья благодать.

© Фото: Сайт президента России

Реформы Макрона в Новой Каледонии

Но вот во Франции президентом стал Эммануэль Макрон, решивший отказаться от Нумеанских соглашений 1998 года, и предоставить избирательное право в местную ассамблею всем, кто прожил на острове 10 лет. Это сразу должно было изменить политический расклад в Новой Каледонии, увеличив число избирателей аж на 14%. Причем не в пользу аборигенов. Эти 14% должны были составить белые французы.

Дело в том, что в последние десятилетия число белых французов постоянно росло за счет переселенцев из метрополии. Добыча полиметаллических руд, работа на обогатительных фабриках, логистика, связанные с ними услуги требовали квалифицированных специалистов. Они приезжали из Франции вместе с семьями. Создавали рынок всевозможных услуг, на котором трудились опять-таки квалифицированные приезжие.

В итоге доля приезжих росла быстрее доли коренных каледонцев. Сегодня из 280 тысю жителей территории примерно 70-80 тыс. составляют эти приезжие. Как цивилизованные белые люди они требуют себе таких же прав, как и на остальной территории Франции. И, естественно, они противостоят сторонникам каледонской независимости.

Вот права этих приезжих и решил защитить Макрон – известный глашатай демократии на мировой арене.

В результате, во вторник 14 мая французский парламент одобрил злосчастный законопроект. И в ночь с понедельника на вторник в Новой Каледонии началось восстание. Уличная герилья. Макрон, конечно же, считает себя умнее правительства социалистов, которое в 1998 году с трудом, пойдя на компромисс, но утихомирило разгул сепаратизма на этом далеком острове.

Почему Макрон пошел на такие шаги?

Макрон принадлежит к тому типу личностей, которые считают, что если они прикажут, то солнце будет всходить не на Востоке, а на Западе. Он все пытается реформировать, не понимая смысл слов "не сломалось – не чини". В общественных делах такие люди неизбежно приводят страны к гражданским войнам.

Но есть еще одно обстоятельство, заставившее Макрона пойти на этот самоубийственный для центральных французских властей шаг.

Во Франции рвутся к власти крайне правые: бывший Национальный фронт (ныне Национальное объединение) Марин Ле Пен и родственные по идеологии политические силы. Лепеновцы, очевидно, одержат сокрушительную победу на выборах в Европарламент 9 июня, и двинутся дальше – к большинству на муниципальных и затем президентских выборах 2026 и 2027 годов. Буржуазной и рабочей Франции надоели политические игры макронистов и усиливающийся беспорядок в стране. Они поддержат Ле Пен и ее партию.

Именно крайне правые требовали уравнять в правах белых французов и аборигенов в Новой Каледонии. Чтобы перехватить инициативу не только в островных (это десятки тысяч избирателей), но во внутрифранцузских делах, Макрон побежал впереди паровоза, инициировав отмену соглашений 1998 года. И получил гражданскую войну. Про гражданскую войну и про виновность правительства Маркона говорят сами французские политики.

К чему это привело?

Теперь Макрон и его правительство в панике. Они уже ввели в Новой Каледонии чрезвычайное положение, позволяющее ограничить гражданские свободы. Впервые в истории Евросоюза на острове заблокирован Тик-Ток, через который координируют свои действия повстанцы. Одновременно Макрон объявил о готовности по телемосту побеседовать с лидерами сепаратистов. А совершенно обезумевший от происходящего министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен неожиданно объявил виновником происходящего в Новой Каледонии… Азербайджан:

Что касается Азербайджана, то это не фантазии, это реальность. Я сожалею, что часть лидеров групп, выступающих за независимость Новой Каледонии, заключила соглашение с Азербайджаном, в чем нет сомнений.

Есть такая национальная особенность у французов: они никогда не признают себя в чем-нибудь виновными, ни в быту, ни в политике. У французских государственных мужей эта особенность достигает болезненных масштабов. Вот и теперь в их непрофессионализме и презрении к людям виноват, оказывается. Азербайджан.

Почему Париж обвиняет в случившемся Азербайджан?

Антиазербайджанская истерия во Франции за последние месяцы перешла все границы. Официальный Париж полностью поддержал Ереван в его конфликте с Азербайджаном. Нет таких оскорблений, которые французские политики и чиновники, вопреки справедливости, логике и международному праву, не нанесли бы Азербайджану и его руководству после Второй карабахской войны 2020 года. Особенно после того, как азербайджанцы публично ликвидировали французскую разведывательную сеть на своей территории.

Официальный Париж раздражало создание в рамках Движения неприсоединения Бакинской инициативной группы по борьбе с последствиями французского колониализма. И стремление части канакских политиков из Новой Каледонии наладить контакты с азербайджанской общественностью.

После начала восстания в Новой Каледонии Бакинская инициативная группа вместе с 14 политическими движениями, стремящимися к независимости в различных французских колониях, включая Канаки (Новая Календония), Маохи Нуи (Французская Полинезия), Французскую Гвиану, Мартинику, Гваделупу и Корсику, совместно выступили с заявлением. В заявлении осуждается насильственная реализация французским правительством незаконных изменений, направленных на расширение избирательной базы в Канаки-Новой Каледонии, и выражается полная поддержка канакского народа в его справедливой борьбе за независимость.

© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"

В ответ на заявления Жеральда Дарманена азербайджанский МИД посоветовали министру внутренних дел Франции вместо того, чтобы обвинять Азербайджан в поддержке протестов за независимость в Новой Каледонии, сосредоточиться на провальной политике своей страны в зарубежных регионах, которая стала причиной таких протестов

Во всяком случае, теперь у парижских борцов за права сепаратистов в других регионах мира будет возможность на своем опыте узнать каково это: биться с сепаратистами на своей территории.

Эммануэлю Макрону к поражениям не привыкать. Уверен, в Новой Каледонии он тоже опозорится, унизит и ущемит Францию. Впрочем, как говаривал Де Голль, "Франция умеет забывать". К сожалению.