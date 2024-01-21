Корсиканский сепаратизм во Франции: откуда проблемы Макрона

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снижается на фоне обострившихся социально-экономических проблем, недальновидных действий в сфере внешней политики, комплекса неразрешенных региональных вопросов. Головной болью для французского лидера остается тема корсиканского сепаратизма, о которой с осени постоянно напоминают СМИ.

Что такое Корсика?

Остров в Средиземном море, в XVIII веке ставший частью Франции, имеет особый статус — Территориальная общность Корсика.

Кто такие корсиканцы?

Культурно, ментально и даже внешне корсиканцы отличались от большинства населения Франции. Святая преданность традициям острова, глубокая религиозность, патриархальные нравы – черты, которые на Корсике передавались из поколения в поколение. Большинство жителей острова - смуглые и темноглазые, чем напоминают греков. Корсиканские женщины подчинялись своим мужьям. В деревне жена называла своего мужа Mon maître (мой господин) или иногда Mon frère (мой брат). Женщины никогда не садились за стол с мужчинами.

Обычай кровной мести – вендетта - регулировал многие правовые вопросы. В этом отношении Корсика сильно напоминает Сицилию, где кодекс чести исторически стоял выше государственных законов. Последний зарегистрированный акт вендетты произошел в 1954 году.

Находясь под властью иноземцев, корсиканцы стремились к сохранению собственного языка, верований, семейных традиций. Так закалялся "корсиканский характер", сохранившийся до наших дней.

Как Корсика стала провинцией Франции?

До середины XVIII столетия Корсика принадлежала Генуэзской Республике, но после сложных дипломатических маневров и прямого военного вмешательства в 1768 году Франции удалось оформить собственную власть над островом. Одна из причин по которой Генуя не сумела удержать контроль над стратегически важной территорией - растущее движение за независимость корсиканцев.

Во главе повстанцев стоял Паскуале Паоли, одержавший ряд побед в борьбе с морской республикой. В июле 1755 года он на короткое время провозгласил Корсику суверенным государством, Корсиканской Республикой. Борцы за независимость создали Конституцию Корсики, которая была первым Основным законом, написанным на итальянском языке. Текст документа включал практически все ключевые принципы просвещения, включая ограниченное избирательное право женщин.

Итальянский язык стал официальным языком Корсиканской республики. В 1765 году был открыт первый корсиканский университет. Республика стремилась получить международное признание, опираясь на моральную поддержку выдающихся просветителей. Одним из первых правителей, признавших новое государство, стал бей Туниса. Выгодное географическое положение Корсики превратило остров в объект прямого конфликта между великими державами той эпохи.

Через 13 лет после свержения генуэзского господства на остров вторглись французские войска, которым Генуя "передоверила" за долги управление Корсикой. В мае 1769 года в битве при Понте-Нову повстанцы потерпели окончательное поражение от 40-тысячного войска графа де Во и были вынуждены просить убежище в Англии. Французский контроль над островом был укреплен, и в 1770 году Корсика стала провинцией Франции. 80 корсиканских семей, включая семью Бонапартов, получили дворянские титулы, но не сохранили в полной мере прежние привилегии, оставаясь дворянами "второго сорта".

Террор против корсиканцев

Террор против корсиканцев совпал по времени с жестокостью якобинской диктатуры и практически не смягчился даже тогда, когда к власти во Франции пришел Наполеон Бонапарт (Буонапарте), уроженец острова. Впрочем, на Корсике, в Аяччо Наполеон прожил всего девять лет до поступления в колледж, но корсиканские черты характера проявлялись в поведении императора французов в полной мере.

На протяжении XIX столетия Корсика оставалась на положении не любимого пасынка Франции. Экономика состояла в основном из натурального хозяйства, в патриархальном обществе доминировали традиционные кланы и правила вендетты. В период с 1821 по 1852 год на Корсике было совершено около 4300 "убийств чести". Один этот факт свидетельствует, что по своей ментальности корсиканское общество было много ближе итальянской Сицилии, нежели континентальной Франции, да и итальянский язык оставался доминирующим в общении (корсиканский язык - диалект итальянского языка, распространенный также на севере Сардинии).

Еще в начале XIX века французский комиссар Констан отмечал:

Иностранец, попавший сюда, неизменно спрашивал, где он находится, — во Франции или в Африке, и могут ли законы, активно применяемые одной из наиболее цивилизованных наций, подойти к агрессивным нравам народа, живущего в горах.

Сто лет спустя, в раздражении от "корсиканского упрямства", президент Франции Клемансо эмоционально предлагал продать Корсику "любому желающему" за один "символический" франк.

Новый этап борьбы за независимость острова

Революционные ветры начала ХХ столетия, приход к власти в Италии Муссолини привели политическому оформлению нового поколения борцов за независимость острова, часть из которых склонялась к соединению с Италией.

Первоначально это была Партия корсиканского действия — Partitu Corsu d’Azione, которую требовала соединения с Италией, но, пройдя путь внутренней эволюции, после окончания Второй мировой войны выдвинула более сдержанные требования - признания корсиканского народа, языка и создания Университета Корте.

Новый виток напряженности обозначился в 1960-х годах, когда на Корсику стали переселять граждан Франции из бывших африканских колоний. Многие из них были не корсиканского происхождения, которым государство предоставило земли на плодородной восточной равнине острова. Вновь поднялась тема "принижения" корсиканского языка, помноженная на экономические просчеты правительства, которое почему-то посчитало, что нет необходимости консультироваться с местным населением по вопросам репатриации "пришлых". Исторические обиды на Францию соединились с социальной риторикой, и почва для новой волны сепаратистских устремлений была вполне подготовлена.

Основными требованиями сепаратистов стали:

политический суверенитет Корсики: независимость от Франции или расширение автономии

продвижение корсиканского языка и его обязательного преподавания в школах

ограничение туристической инфраструктуры и политики, способствующей развитию туризма

соблюдение разрешений на строительство.

В дальнейшем к списку требований добавился уход французской армии с Корсики (в частности, демонтаж военной базы НАТО в Солензаре, а также полка легионеров Французской армии).

Фронт национального освобождения Корсики развернул кампанию насилия, которая включала взрывы и убийства, направленные должностных лиц, представляющих французское правительство. Наиболее громким событием в этом ряду стало убийство префекта Клода Эриньяка в 1998 году. Особую опасность представляла наметившаяся связь сепаратистов с корсиканской мафией.

Макрон и корсиканцы

Понимая, что репрессии не решат суть проблемы, Париж попытался перехватить инициативу, принимая меры по превращению Корсики в частично безналоговую зону и введению новых сельскохозяйственных субсидий. На короткий срок была достигнута договоренность о прекращении вооруженной борьбы, но весной 2022 года на острове возобновились беспорядки, вызванные жестоким избиением Ивана Колонны, отбывающего пожизненное заключение в тюрьме города Арль, известного корсиканского борца за независимость острова от Франции. Массовые протесты на Корсике застали врасплох не только власти острова, но и ведущих французских политиков.

Многие корсиканцы больше не идентифицируют себя с Францией, которую они считают упадочной

– Le Figaro.

Даже те, кто выступает против насилия, все чаще говорят о необходимости проведения референдума о независимости Корсики.

Неспособность нынешних французских властей действовать на опережение, постоянное шараханье от политики кнута к малопонятному для корсиканцев прянику ведут к эскалации напряженности. В конце сентября 2023 года президент Франции Макрон предложил подумать о конституционном закреплении автономных прав самого крупного французского острова Корсики:

Исторические, языковые и культурные особенности должны найти свое отражение в отдельной статье Конституции Франции.

Речь шла о достаточно умеренных реформах:

наделении местной Ассамблеи дополнительными полномочиями "в определенных заранее областях"

расширении сферы преподавания корсиканского языка в местных образовательных учреждениях.

При этом Макрон подчеркнул, что эта автономия не будет "ни против государства, ни без государства".

Для унитарного французского государства подобный шаг в любом случае можно было бы расценить как полноценную политическую сенсацию. Но, похоже, что сами корсиканцы не слишком доверяют заявлениям Макрона. Тем более, что на фоне системного падения рейтингов и социально-экономических проблем президент Франции лихорадочно развивает внешнеполитическую активность, пытаясь решать глобальные проблемы, примерно с тем же успехом, как и корсиканский кейс.