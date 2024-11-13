И.о. премьер-министра назначили в Абхазии

Валерий Бганба будет исполнять обязанности премьера Абхазии. Ранее был подписан указ об отставке Александра Анкваба.

Валерий Бганба будет исполнять обязанности премьера Абхазии, указ об этом сегодня подписал и.о президента республики Бадра Гунба.

"В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия "О кабинете министров Республики Абхазия" назначить исполняющим обязанности премьер-министра Республики Абхазия Бганбу Валерия Рамшуховича"

- указ Бадры Гунбы

Чуть ранее глава республики подписал указ об отставке премьера Александра Анкваба. Кроме того, он поручил правительству Абхазии продолжить исполнение своих обязанностей.

Напомним, во вторник Аслан Бжания подал в отставку с поста президента Абхазии, ее одобрил парламент. Гунба будет исполнять обязанности до проведения досрочных выборов.