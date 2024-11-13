Вестник Кавказа

И.о. премьер-министра назначили в Абхазии

И.о. премьер-министра назначили в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Валерий Бганба будет исполнять обязанности премьера Абхазии. Ранее был подписан указ об отставке Александра Анкваба.

Валерий Бганба будет исполнять обязанности премьера Абхазии, указ об этом сегодня подписал и.о президента республики Бадра Гунба.

"В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия "О кабинете министров Республики Абхазия" назначить исполняющим обязанности премьер-министра Республики Абхазия Бганбу Валерия Рамшуховича"

- указ Бадры Гунбы

Чуть ранее глава республики подписал указ об отставке премьера Александра Анкваба. Кроме того, он поручил правительству Абхазии продолжить исполнение своих обязанностей.

Напомним, во вторник Аслан Бжания подал в отставку с поста президента Абхазии, ее одобрил парламент. Гунба будет исполнять обязанности до проведения досрочных выборов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1090 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Абхазия оплатила электричество из России до 22 ноября

Абхазия оплатила электричество из России до 22 ноября

Бадра Гунба - кто стал и.о. президента в Абхазии?

Бадра Гунба - кто стал и.о. президента в Абхазии?

Стало известно в какой срок пройдут выборы в Абхазии

Стало известно в какой срок пройдут выборы в Абхазии

Бадра Гунба приступил к исполнению полномочий главы Абхазии

Бадра Гунба приступил к исполнению полномочий главы Абхазии

Оппозиция в Абхазии: кто такие, чего хотят и как относятся к России?

Оппозиция в Абхазии: кто такие, чего хотят и как относятся к России?

Туры в Абхазию не продаются – отменяют ли россияне бронирования?

Туры в Абхазию не продаются – отменяют ли россияне бронирования?

Отставка Бжании принята парламентом Абхазии

Отставка Бжании принята парламентом Абхазии

Дату выборов в Абхазии назначат на следующей неделе

Дату выборов в Абхазии назначат на следующей неделе

Уникальный Сухумский аэропорт откроют к лету 2025

Уникальный Сухумский аэропорт откроют к лету 2025

Обстановка в Абхазии в ожидании заседания парламента спокойная

Обстановка в Абхазии в ожидании заседания парламента спокойная

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы