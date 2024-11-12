Бадра Гунба - кто стал и.о. президента в Абхазии?

Кто такой Бадра Гунба, почему он возглавил Абхазию и как складывалась его карьера до этого времени? Информация о и.о. президента Абхазии и досрочных выборах в республике.

Протесты в Абхазии привели к отставке президента - после захвата оппозицией комплекса правительственных зданий, Аслан Бжания покинул столицу, после чего, по итогу переговоров с оппозиционерами, подал в отставку. Оппозиция согласилась освободить занятые здания, Бжания оставил пост, Абхазия готовится к досрочным выборам. В это неспокойное время исполняющим обязанности президента Абхазии стал Бадра Гунба.

Бадра Гунба - кто это?

Бадра Зурабович Гунба родился в Сухуми Абхазской АССР 14 августа 1981 года. Сейчас ему 43 года, он женат, воспитывает двоих детей.

Получил высшее образование в Саратовском государственном аграрном университете им.Н.И. Вавилова. Закончил экономический факультет, став специалистом по бухгалтерскому учету и аудиту, позже стал кандидатом экономических наук. После этого будущий политик прошел профессиональную переподготовку по "организации правового обеспечения" также в Саратове - в институте переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК.

Карьера

С 2003 года Бадра Гунба работал в администрации Саратова: был ведущим специалистом отдела финансирования соцсферы и аппарата управления комитета по финансам администрации, занимал различные должности в финансовом отделе Октябрьского района администрации города, затем стал ведущим специалистом сектора сводного планирования сводно-аналитического управления комитета по финансам городской администрации.

С 2007 года началась его служба в Республике Абхазия. В 2007-2009 годах он трудился референтом по правовым вопросам кабмина Абхазии, в следующие два года занимал пост заместителя министра культуры. В 2011 году стал главой минкульта Абхазии, в этой должности он оставался до 2014 года.

Несколько лет Гунба посвятил бизнесу - с 2015 по 2020 год он вел предпринимательскую деятельность, после чего вновь вернулся в правительство.

Вице-президент Гунба

В президентских выборах 2020 года в Абхазии Гунба участвовал в паре с кандидатом в президенты Асланом Бжанией - Гунбу в команду Бжании рекомендовали две партии - "Айтайра" и "Амцахара". После победы Бжании Гунба стал вице-президентом Абхазии, вступил в должность 23 апреля 2020 года.

В настоящее время Бадра Гунба исполняет обязанности президента в связи с отставкой Бжании. К исполнению обязанностей главы государства вице-президент приступил 19 ноября 2024 года. Он будет и.о. президента до проведения в республике досрочных выборов.

Выборы в Абхазии

Президентские выборы должны состояться в течение трех месяцев с момента прекращения исполнения полномочий президентом - то есть до 19 февраля 2025 года. Дата выборов может стать известна на следующей неделе. Вероятно, они будут назначены на февраль - ЦИК Абхазии должен успеть подготовиться к выборам.

Выдвигать кандидатов в президенты могут в Абхазии политические партии и группы избирателей - последним надо собрать в поддержку кандидата не менее 2 тыс подписей. Президентом может стать лицо абхазской национальности, имеющий гражданство республики. Возраст кандидата должен быть в пределах 35-65 лет. Согласно конституции Абхазии, президентский пост не может заниматься одним гражданином более двух сроков подряд.