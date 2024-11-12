Стало известно в какой срок пройдут выборы в Абхазии

Президентские выборы в Абхазии в связи с уходом в отставку главы государства должны состояться в ближайшие три месяца. Точная дата может стать известна на следующей неделе.

В Сухуме рассказали, когда в Абхазии будут проведены досрочные выборы президента, передает Sputnik.

По словам депутата Народного Собрания Абхазии Даута Хутабы, президентские выборы состоятся в течение трех месяцев. Точная дата пока не определена, ее выберут депутаты совместно с Центризбиркомом.

Решение о дате выборов должно быть принято оперативно, добавил он, ЦИК должен иметь время на то, чтобы успеть провести необходимую подготовку. По мнению депутата, выборы в Абхазии могут быть назначены на февраль. Ранее сообщалось, что дата может быть установлена на заседании парламента на следующей неделе.

Отметим, что очередные выборы в Абхазии планировались на февраль или март 2025 года, теперь предстоит назначить досрочные выборы.

"По законодательству, досрочные выборы должны быть проведены в трехмесячный срок со дня досрочного прекращения исполнения полномочий президентом республики"

– ЦИК Абхазии

Регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост главы государства в Абхазии начнется за два месяца до дня выборов. В настоящее время и.о. президента стал вице-президент Бадра Гунба, он будет руководить республикой до выборов.

Аслан Бжания, занимавший пост президента с 23 апреля 2020 года, 19 ноября 2024 года подал в отставку. Он планирует выдвинуть свою кандидатуру и снова побороться за президентское кресло на предстоящих досрочных выборах.