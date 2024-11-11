Президент Абхазии уходит в отставку

Представители власти и оппозиции Абхазии подписали соглашение, согласно которому президент страны Аслан Бжания подал заявление об отставке. Это решение стало итогом восьмичасовых переговоров, проходивших минувшей ночью.

Парламент Абхазии сегодня рассмотрит заявление об отставке президента страны Аслана Бжании, поданном им минувшей ночью после восьмичасовых переговоров с представителями оппозиции, завершившихся глубокой ночью, сообщил вице-президент Бадра Гунба, который будет временно исполнять обязанности главы государства.

"Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подает заявление об отставке. Граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, расходятся 19 ноября 2024 года. В случае невыполнения данного пункта президент Бжания отзывает заявление об отставке. Народное собрание - парламент Республики Абхазия - 19 ноября 2024 года рассматривает заявление об отставке президента Абхазии"

- соглашение властей и оппозиции Абхазии

Президент решился на такой шаг, чтобы сохранить в стране стабильность и конституционный порядок, отмечается в заявлении, передает ТАСС.

О том, что по итогам переговоров Бжания согласился уйти в отставку, ранее рассказал лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, в числе других подписавший соглашение.

Временно исполнять обязанности главы Абхазии будет вице-президент Бадра Гунба, который освободит отправит в отставку премьер-министра страны Александра Анкваба и назначит вместо него занимавшего этот пост в 2018-2020 годах Валерия Бганбу.

Действующие министры будут исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Республики Абхазия, выборы которого пройдут досрочно, говорится в сообщении пресс-службы абхазского президента.

Точная дата проведения досрочного голосования не называется.

Напомним, с вечера пятницы 15 ноября оппозиционные силы Абхазии начали штурмовать парламент и администрацию президента. Позднее протестующим удалось попасть в здания. Одним из их требований была отставка президента Аслана Бжания и отзыв законопроекта о ратификации соглашении между Россией и Абхазией об инвестиционной деятельности. При этом митингующие заявляли, что они выступают не против России, а против монополистской деятельности на территории Абхазии. На фоне массовых волнений лидер республики выступил с заявлением, в котором сказал, что власти страны будут действовать в рамках закона.