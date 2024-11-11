Президент Абхазии уходит в отставку

Парламент Абхазии сегодня рассмотрит заявление об отставке президента страны Аслана Бжании, поданном им минувшей ночью после восьмичасовых переговоров с представителями оппозиции, завершившихся глубокой ночью, сообщил вице-президент Бадра Гунба, который будет временно исполнять обязанности главы государства.
"Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подает заявление об отставке. Граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, расходятся 19 ноября 2024 года. В случае невыполнения данного пункта президент Бжания отзывает заявление об отставке. Народное собрание - парламент Республики Абхазия - 19 ноября 2024 года рассматривает заявление об отставке президента Абхазии"
- соглашение властей и оппозиции Абхазии
Президент решился на такой шаг, чтобы сохранить в стране стабильность и конституционный порядок, отмечается в заявлении, передает ТАСС.
О том, что по итогам переговоров Бжания согласился уйти в отставку, ранее рассказал лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, в числе других подписавший соглашение.
Временно исполнять обязанности главы Абхазии будет вице-президент Бадра Гунба, который освободит отправит в отставку премьер-министра страны Александра Анкваба и назначит вместо него занимавшего этот пост в 2018-2020 годах Валерия Бганбу.
Действующие министры будут исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Республики Абхазия, выборы которого пройдут досрочно, говорится в сообщении пресс-службы абхазского президента.
Точная дата проведения досрочного голосования не называется.
Напомним, с вечера пятницы 15 ноября оппозиционные силы Абхазии начали штурмовать парламент и администрацию президента. Позднее протестующим удалось попасть в здания. Одним из их требований была отставка президента Аслана Бжания и отзыв законопроекта о ратификации соглашении между Россией и Абхазией об инвестиционной деятельности. При этом митингующие заявляли, что они выступают не против России, а против монополистской деятельности на территории Абхазии. На фоне массовых волнений лидер республики выступил с заявлением, в котором сказал, что власти страны будут действовать в рамках закона.