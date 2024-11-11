Вестник Кавказа

Оппозиция создает в Абхазии альтернативное правительство

Оппозиция создает в Абхазии альтернативное правительство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазская оппозиция настроена максимально серьезно по поводу смены власти в стране: запланированы новое правительство и созыв парламента. Оппозиционеры заверяют, что не прекратят захват правительственных зданий, пока президент Аслан Бжания не уйдет в отставку де-юре.

Ввиду утраты действующими властями контроля за ситуацией в Абхазии местная оппозиция заявила о намерении создать собственное правительство, которое должно будет руководить страной до внеочередных президентских выборов. Об этом объявил глава ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия, добавив, что уже известны кандидаты в исполнители функций премьер-министра и президента.

Он пояснил, что альтернативный, подконтрольный оппозиции Кабмин потребуется сформировать в том случае, если Аслан Бжания откажется уходить в отставку. В таком случае правительство будет пересобрано из удобных оппозиционным силам чиновников.

"У нас есть много толковых министров. Это и министр финансов Владимир Делба, и глава МЧС Лев Квициния, председатель таможенного комитета Отар Хеция, глава Минтруда Руслан Аджба. С ними мы можем организовать временное правительство"

– Темур Гулия

Как пишет РИА Новости, оппозиционер пригрозил, что без отставки Бжании и создания альтернативного правительства Абхазию ждет коллапс.

Другой оппозиционер Леван Микаа проинформировал журналистов о планах собрать парламент на особую сессию, где речь пойдет об отставке президента и организации временного руководства страной.

Один из лидеров оппозиции, глава "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба постановил, что активисты продолжат держать под своим контролем правительственные здания до выполнения их требований об отставке президента.

"Там, где он находится, он имеет возможность подписать заявление о своей отставке. Вот это требование пока выполнено не будет, мы все отсюда не уйдем"

– Адгур Ардзинба

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