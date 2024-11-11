Не опасно ли сейчас ехать в Абхазию: все, что нужно знать туристу о ситуации в республике

В Абхазии начались протесты на фоне принятия инвестиционного соглашения. Разбираемся как беспорядки могут повлиять на туристов и стоит ли россиянам сейчас посещать страну для отдыха.

Несмотря на то, что сейчас в Абхазии межсезонье, в республике все еще остается большое количество российских туристов. Многие из них приехали, чтобы застать сезон цитрусовых. Путешественников не пугают волнения в стране, которые происходят из-за планируемой ратификации соглашения между Россией и Абхазией.

Не опасно ли ехать в Абхазию сейчас?

Министерство иностранных дел и Минэкономразвития России в пятницу 15 ноября призвали россиян воздержаться от посещения Абхазии в связи с политическими волнениями.

В заявлении МИД сказано, что ведомство рекомендует не пересекать границу с Абхазией, в том числе с туристической целью. Те граждане России, которые сейчас находятся на территории республики, должны быть осторожны, не посещать места массовых протестов и постараться выехать из страны.

Министерство экономического развития России также рекомендовало туристам не посещать Абхазию. При этом в ведомстве отметили, что туристическим компаниям стоит прекратить продажу туров в республику и не применять штрафы в отношении граждан, которые решили отказаться от путевки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Смогут ли туристы вернуться из Абхазии в случае ухудшения ситуации?

Сейчас для пляжного отдыха на абхазском побережье слишком холодно, поэтому количество отдыхающих значительно меньше, чем в летний сезон.

По данным Ассоциации туроператоров России, на данный момент в республике около 8,5 тыс туристов. Большая часть из них отдыхает самостоятельно и не приобретала готовые пакеты у туркомпаний.

Путешественники, которые отправились отдыхать по путевкам, в основном находятся в Гагре и Пицунде, где обстановка стабильная.

Как сообщили в АТОР, никто из организованных туристов не изъявил желания завершить отдых досрочно и вернуться домой.

При этом туроператоры готовы предоставить своим клиентам такую возможность и организовать возвращение в Россию в течение нескольких часов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как сейчас отдыхают российские туристы в Абхазии?

По словам самих туристов, политическая обстановка в республике никак не повлияла на их отдых. Они продолжают прогуливаться по набережным и любоваться морем.

В это же время Министерство туризма Абхазии заявило, что на курортах республики все спокойно и туристам не стоит беспокоиться. Власти подчеркнули, что внутриполитические процессы никак не затронут туристическую деятельность. Инфраструктура для отдыхающих продолжает функционировать, и безопасности туристов ничего не угрожает.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что происходит сейчас в Абхазии в ноябре 2024?

С вечера пятницы 15 ноября оппозиционные силы Абхазии начали штурмовать парламент и администрацию президента. Позднее протестующим удалось попасть в здания.

Одним из их требований была отставка президента Аслана Бжания и отзыв законопроекта о ратификации соглашении между Россией и Абхазией об инвестиционной деятельности.

При этом митингующие заявляли, что они выступают не против России, а против монополистской деятельности на территории Абхазии.

На фоне массовых волнений лидер республики выступил с заявлением, в котором сказал, что власти страны будут действовать в рамках закона.

"Несмотря на попытку совершения госпереворота, мы с вами продолжаем работать, переходим на усиленный режим несения службы"

— Аслан Бжания

В субботу 16 ноября подъезды к зданию парламента и администрации республики были перекрыты военными и пожарными машинами.

В свою очередь, Аслан Бжания заявил, что новые президентские выборы смогут состояться только после того, как оппозиция покинет здание администрации, на что протестующие ответили отказом.

© Фото: Сайт президента Абхазии

С чего начались протесты в Абхазии в ноябре 2024?

Соглашение об инвестиционных проектах между Россией и Абхазией было инициировано в 2020 году. Оно стало частью проекта по нормализации отношений между странами. Документ предполагал денежные вложения со стороны крупных российских инвесторов в туристический бизнес Абхазии.

В частности, российские компании планировали построить апарт-отели на побережье республики.

Официальный документ был опубликован в конце августа 2020 года. Тогда оппозиционные силы Абхазии были обеспокоены тем, что земельные участки под постройку отелей могут достаться российским компаниям, а местные жители лишатся прибыльного способа заработка в туристической отрасли.

В конце октября 2024 года соглашение об инвестиционных вложениях было подписано министром экономики Абхазии Кристиной Озган, что в очередной раз вызвало недовольство оппозиционных сил.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парламент Абхазии 11 ноября утвердил закон о «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». В тексте документа сказано, что к многофункциональным комплексам относятся нежилые здания, кроме апарт-отелей и апартаментов. Переводить подобные здания в жилые запрещается законом.

Этот документ считался предшественником принятия инвестиционного соглашения. Парламент Абхазии планировал его рассмотреть 15 ноября. В этот день оппозиционные силы республики заявили об акции протеста.

© Фото: Сайт парламента Абхазии