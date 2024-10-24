Россия наводит порядок в отношениях с Абхазией

Во взаимодействии России с Абхазией наступил момент истины: Москва настаивает на устранении дискриминации российского бизнеса в республике, а абхазская оппозиция пытается использовать это для раздувания протестов и беспорядков в преддверии президентских выборов. В том, что и почему происходит сейчас в Сухуме и вокруг него, давайте разберемся вместе.

В эту пятницу, 15 ноября, абхазский парламент должен ратифицировать новейшее соглашение с Россией о гарантиях для российских инвесторов. Документ был подписан две недели назад, 30 октября, главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым и министром экономики Абхазии Кристиной Озган в рамках глобального законодательного обновления российско-абхазских отношений. 29 июня 2022 года стороны подписали соглашение о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам (ратифицирован в РФ 18 марта 2023 года, в Абхазии – 25 сентября 2024 года), а 7 мая этого года – соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы (ратифицирован в Абхазии 29 июля, в РФ – 2 ноября).

Новейшее соглашение уже вызвало протесты оппозиции в Абхазии – на этой неделе ее представители напали на депутата Алмаса Акабу и были задержаны полицией, после чего их сторонники перекрыли трассы, ведущие в Сухум. Накануне вечером властям удалось взять ситуацию под контроль.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зачем России новые соглашения с Абхазией?

В отношениях России с Абхазией назрела необходимость навести порядок. За 16 лет российского признания независимости Абхазии накопились проблемы, мешающие дальнейшему развитию сотрудничества двух стран, и сейчас Москва принимает меры для их решения. Несмотря на то, что Россия – громадная мировая держава, а Абхазия – маленькая республика с населением менее 250 тыс человек, в практике их взаимодействия сложился перекос в пользу абхазского государства: Сухум не признавал российскую юрисдикцию и не давал гарантий инвесторам из РФ, а землю и жилье в республике вовсе запрещено покупать иностранцам. Из-за этого регулярно складывались ситуации, когда у российских бизнесменов отнимали организованный в Абхазии бизнес, и ничего поделать с этим было нельзя.

По официальным данным самой Абхазии, за 15 лет с 2008 по 2023 год Россия потратила в рамках межгосударственной помощи республике 110 млрд рублей. То есть Москва не только предоставила Сухуму решающую поддержку в борьбе за независимость от Грузии, но и постоянно финансировала экономику Абхазии, обеспечивала социальные пособии и пенсии абхазских граждан. Целью России изначально было не только содействие суверенитету Абхазии, но и ее экономическое развитие, дабы страна вышла на полное самообеспечение. Результаты здесь есть: если 4 года назад собственные бюджетные доходы Абхазии не превышали 5 млрд рублей в год (столько же и даже больше выделяла Сухуму РФ), то в бюджете 2025 года они составят 12 млрд рублей – не в последнюю очередь благодаря росту популярности абхазских курортов у россиян. Однако в целом в экономических контактах России и Абхазии сложилась парадоксальная ситуация, когда дотируемый партнер сопротивляется своему развитию партнером-инвестором.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У этого парадокса есть несколько составляющих. Борцы за независимость от Грузии сопротивляются любым новшествам в сотрудничестве страны с Россией – они принимают деньги от Москвы как должное, но не желают расширения присутствия российских компаний в Абхазии. Руководство, желая сохранить власть, вынуждено балансировать между интересами РФ, от которой республика зависит напрямую, и запросами избирающего президента и парламент населения, и в такой маленькой республике его положение оказывается очень и очень шатким. Россию же до недавнего времени удовлетворяла такое положение дел – вплоть до начала глобальных перемен в системе международных отношений, потребовавших от Москвы ревизии всего комплекса внешней политики. В том числе политики в отношении Абхазии.

Поэтому уже в 2022 году было подписано соглашение о признании российской юрисдикции в Абхазии. Страна должна перестать быть убежищем от российской судебной системы, тем более – пространством безнаказанности по отношению к россиянам и бизнесу из РФ. Граждане России и их компании должны быть защищены в Абхазии в не меньшей степени, чем сама Абхазия защищена российскими войсками от Грузии. Российский бизнес не должен подвергаться двойному налогообложению в Абхазии, но и укрываться от налогов через несовершенства в российско-абхазской законодательной базе – тоже. Наконец, сохранность российских частных и государственных денег, инвестируемых в развитие Абхазии, должна быть гарантирована безусловно.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Как отвечает Абхазия?

До конца лета 2024 года Абхазия сопротивлялась желанию России навести порядок в отношениях. Подписанное правительствами соглашение о признании и исполнении судебных и арбитражных решений лежало в парламенте без движения более двух лет. Виной тому, как можно предполагать, грядущие президентские выборы в Абхазии, назначенные на весну 2025 года. Президент Аслан Бжания, естественно, хочет переизбраться на второй срок и не повторить судьбу своих предшественников – Рауля Хаджимбы, ушедшего в отставку после отмены итогов голосования, и Александра Анкваба, ушедшего в отставку из-за беспорядков в стране. Для этого нужно не давать оппозиции поводов для раздувания протестов, то есть позволять Абхазии жить по-прежнему (получать российские деньги и дискриминировать российский бизнес).

Однако у России закончилось терпение. 1 сентября были приостановлены российские социальные выплаты абхазским учителям, врачам и военным. Как пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, это было сделано в связи с невыполнением Сухумом достигнутых договоренностей: соглашение по судам не ратифицировано, соглашение о защите российских инвесторов даже не подписано. Поэтому Москве пришлось пойти на такой радикальный шаг, чтобы, по словам Лаврова, "соблюдался баланс обязательств, что наши абхазские друзья прекрасно понимают".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Благодаря негативному российскому стимулу соглашение по судам было ратифицировано до конца сентября, а соглашение о защите российских инвесторов – подписано до конца октября. Однако на этом Москва не ослабляет напор, требуя скорейшей ратификации последнего документа, а также поднимая вопрос о полной отмене ограничений для россиян на приобретение коммерческой недвижимости в Абхазии. И на этом фоне активизируется абхазская оппозиция, поднимающая лозунги о защите Абхазии от ее защитника.

Оппозиция действует не только по собственной воле, желая добиться отставки Аслана Бжания, но и по запросу Запада, работающего с абхазскими активистами через неправительственные организации, финансируемые USAID. В этом состоит еще один парадокс российско-абхазских отношений: в то время как в не имеющей дипломатических контактов с РФ Грузией берут под контроль западную активность, ведущуюся через НПО и СМИ, в зависимой от РФ Абхазии такого контроля нет вовсе. Очевидно, после наведения порядка в экономической сфере Москва поставит перед Сухумом и вопрос о защите Абхазии от деструктивного внешнего влияния – республике придется не только ответственно относиться к российским инвестициям, но и перестать брать политические деньги у США.

Разумеется, как и в Грузии, абхазская оппозиция не хочет ни терять западное финансирование, ни ослаблять борьбу за власть. Поэтому уже в эту пятницу можно ожидать новых попыток оппозиционеров реализовать протестный потенциал населения игрой на страхе перед тем, что жить как раньше Абхазия уже не сможет. Чем ближе будут выборы, тем больше станет протестных акций: и противникам Аслана Бжании, и их западным спонсорам нужна нестабильность. Впрочем, рано или поздно всем абхазским гражданам придется смириться с тем, что в российско-абхазских связях открывается новая страница. Возврата в прошлое в любом случае не будет, Россия против этого.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Об этом, говоря в глобальном смысле, заявил президент России Владимир Путин на недавно завершившемся Валдайском форуме: "Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года. Это был путь, сопряженный со скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее интересам каких-то других стран, которые еще считали, что они имеют на это право".

Эти слова касаются и Абхазии, ведь действительно, до последнего времени абхазская политика Москвы была подчинена интересам Сухума. Но если Россия больше не терпит неравноправия в диалоге с США и Евросоюзом, как она может терпеть неравноправия в контактах с Абхазией?