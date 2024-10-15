Вестник Кавказа

Абхазия вошла в топ направлений для отдыха на Новый год 2025

Новогодняя ёлка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отдых в Абхазии оказался популярен среди россиян и на Новый год, вне купального сезона. Страна души попала в топ-10 направлений для поездки на новогодние праздники 2025.

Новогодние каникулы в Абхазии пользуются популярностью у российских туристов, сообщили в РСТ.

Как уточнили в союзе, по данным агрегатора "Слетать.ру" Абхазия попала в десятку лидеров по спросу на Новый год 2025. На отдых в Стране души на зимние праздники приходится 2% от общего числа бронирований.

Лидирует Таиланд: встретить там Новый год собрались более четверти россиян. Второе и третье место с небольшим разрывом занимают Египет и Россия – 21% и 19% соответственно. В топ-5 также вошли ОАЭ (почти 11%) и Турция (почти 5%). Далее следуют Китай, Шри-Ланка и Куба. На девятом месте Абхазия, а замыкают рейтинг Мальдивы.

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