Названы самые бюджетные направления в России на Новый год

Куда отправиться на отдых на Новый год внутри России? Среди востребованных туристических направлений названы самые недорогие - в их число вошел Крым.

Среди самых доступных новогодних направлений оказался Крым, поделился министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

"По оценкам сервисов онлайн бронирования… Крым занял второе место после Санкт-Петербурга в рейтинге самых бюджетных популярных направлений в России для поездок на Новый год"

– министр

Он уточнил, что туристы на зиму едут в крымские санатории, предпочитая места размещения со спа-центрами и теплыми бассейнами.

В целом с прошлого года спрос на отдых в Крыму в новогодние праздники вырос в два раза. В январе пять дней отдыха на двоих обойдется в среднем в 37,5 тыс рублей.

"Средняя стоимость в санаториях - 6 тыс рублей с человека в сутки. В эту сумму включено размещение в стандартном номере, трех- или четырехразовое питание и лечение. Это на 30,2% ниже средней стоимости отдыха и лечения в соседних регионах"

– Ганзий

Ранее стало известно, что Крым по востребованности на Новый год 2025 почти не уступает Сочи.