Крым догнал Сочи по популярности на Новый год

В середине осени уровень бронирований в Крыму и Сочи почти одинаковый - 38% и 40%. В новогодние каникулы оба направления ждут высокой загрузки.

В этом году спрос на отдых в Крыму показывает значительный рост как в летние месяцы, так и на новогодние праздники.

С прошлого года популярность Крыма на новогодний сезон возросла на 20%, поделился министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

"Бронирование отелей на новогодние праздники составляет 38% - это на 20% больше по отношению к аналогичному периоду 2023 года"

– министр

Крым бронируется на одном уровне с Сочи, где сегодня забронировано около 40% номеров.