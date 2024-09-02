Крым в 2024 году нарастил турпоток на 20%

В Крыму с начала года побывало на 20% больше туристов, чем за тот же период 2023 года. Крым принял свыше 5,2 млн отдыхающих, в основном это автопутешественники.

В этом году туристический поток в Крым показал значительный рост - плюс 20% с прошлого года, поделился глава республики Сергей Аксенов.

"За январь-сентябрь 2024 года турпоток в Крым составил более 5,2 млн человек. Это на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года"

– Аксенов

Основная часть туристов выбирает автотранспорт для поездок в Крым по мосту - 65%, путешествия по железной дороги выбирают 24% отдыхающих, а каждый десятый прибыл наземно через новые регионы.

Чаще всего россияне выбирают южное побережье Крыма, на втором месте по востребованности - курорты на западном побережье.

Летом 2024 года Крым обошел Дагестан по востребованности, спрос на летний отдых превысил прошлогодний в несколько раз.