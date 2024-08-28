Крым вытеснил Дагестан из популярных направлений для отдыха в России

Лето 2024 года стало звездным для курортов Крыма - турпоток в регион вырос более чем на 50%. Немного выросло и число тех, кто выбирает Кубань. Турпоток в Кавминводы и Дагестан не изменился за год.

Туроператоры сообщают о большом спросе на отдых в Крыму этим летом, регион вошел в топ-3 самых популярных внутренних направления, передает АТОР.

Больше всего туристов летом выбрали курорты Краснодарского края - 62% от всех забронированных туров. На втором месте Крым - 12% всех туров, на третьем Кавминводы - 7%.

При этом спрос на Кубань вырос на 4-8%, на Крым - на 50-60%. Популярность Кавминвод сохраняется на стабильном уровне.

Также востребованы для летнего отдыха в 2024 году были Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Северный Кавказ, в том числе Дагестан, Калининградская область.

По оценкам туроператоров, Дагестан, в прошлые несколько лет входивший в модные направления, летом этого года показал стагнацию. Турпоток в республику почти не изменился, а у некоторых компаний незначительно упал.

«В отличие от прошлого лета, ажиотажного спроса на туры в Дагестан не было. Региону важно работать над привлечением возвратных туристов»

– компания АЛЕАН

В целом отдых в России летом подорожал в среднем на 17-20%, по некоторым направлениям рост оказался более значительным. Не последнюю роль в росте цен на отдых играет стоимость ж/д и авиабилетов.