Воронцовский дворец в Алупке восстановят к концу 2025 года

Дворец генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии графа Михаила Воронцова восстановят к концу следующего года. Здание находиться в крымской Алупке, недалеко от горы Ай-Петри, рассказали Минкульте республики.
"В соответствии с планом-графиком приемка работ запланирована в декабре 2025 года"
- первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова
С предыдущим подрядчиком договор был расторгнут из-за того, что тот нарушил сроки работ и был замечен в хищении аванса на других объектах.
Реставрация проводится в соответствии с документами, которые прошли экспертизу. Рисунки и зарисовки стали основной для воссоздания внешнего фасада Воронцовского дворца.
Территория вокруг резиденции также будет благоустроена. До завершения всех работ осталось всего 10%. На восстановление всего дворцового комплекса предусмотрено более 700 млн рублей, добавила Ольга Бурова в разговоре с ТАСС.
История Воронцовского дворца
Дворец строился с 1828 по 1848 годы. Он предназначался для графа Михаила Воронцова в качестве летней резиденции. Воронцов был не только генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии, но и крестником Екатерины II.
Архитектором он выбрал специалиста из Англии по имени Эдвард Блор. Он соорудил здание из горной породы диабаз, который добывался неподалеку. После революции резиденция превратилась в музей.
Вокруг него раскинут живописный парк на площади в 30 га, где растут уникальные деревья и растения.