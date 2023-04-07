Воронцовский дворец в Алупке восстановят к концу 2025 года

Важная достопримечательность Алупки – летняя резиденция графа Воронцова, будет восстановлена к концу следующего года. На все реставрационные работы потратят более 700 млн рублей.

Дворец генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии графа Михаила Воронцова восстановят к концу следующего года. Здание находиться в крымской Алупке, недалеко от горы Ай-Петри, рассказали Минкульте республики.

"В соответствии с планом-графиком приемка работ запланирована в декабре 2025 года"

- первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова

С предыдущим подрядчиком договор был расторгнут из-за того, что тот нарушил сроки работ и был замечен в хищении аванса на других объектах.

Реставрация проводится в соответствии с документами, которые прошли экспертизу. Рисунки и зарисовки стали основной для воссоздания внешнего фасада Воронцовского дворца.

Территория вокруг резиденции также будет благоустроена. До завершения всех работ осталось всего 10%. На восстановление всего дворцового комплекса предусмотрено более 700 млн рублей, добавила Ольга Бурова в разговоре с ТАСС.

История Воронцовского дворца

Дворец строился с 1828 по 1848 годы. Он предназначался для графа Михаила Воронцова в качестве летней резиденции. Воронцов был не только генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии, но и крестником Екатерины II.

Архитектором он выбрал специалиста из Англии по имени Эдвард Блор. Он соорудил здание из горной породы диабаз, который добывался неподалеку. После революции резиденция превратилась в музей.

Вокруг него раскинут живописный парк на площади в 30 га, где растут уникальные деревья и растения.