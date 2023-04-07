Михаил Воронцов – устроитель Кавказа

Знакомство Воронцова с Кавказом состоялось в 1803 году, когда он волонтером отправился в действующую армию князя Цицианова и едва не погиб во время неудачной экспедиции Гулякова в Закатальское ущелье.

Одно из самых ярких мест романа Марка Алданова "Чертов мост" - описание встречи главного героя с русским посланником в Лондоне графом Семеном Воронцовым:

В гостиной был еще мальчик в костюме английского школьника. Мой сын, – сказал Семен Романович, и по тому, как он это сказал и как смотрел на сына, можно было понять, что вся жизнь графа сосредоточена на мальчике… Воронцов еще долго сидел у камина, смотря задумчиво на огонь и рассеянно подталкивая железным прутом тлеющие уголья. Да, жизнь не удалась, и в ней ничего не остается, кроме Мишеньки… Из Мишеньки, конечно, выйдет превосходный, замечательный, новый человек.

Мечта Семена Романовича исполнилась. Из мальчика в костюме английского школьника вырос блестящий вельможа, реформатор, устроитель кавказских земель – Михаил Семенович Воронцов. Безусловно, образование и воспитание, которое ему дал отец, заложило фундамент яркой и многогранной личности. Достаточно упомянуть, что Михаил свободно владел пятью языками: русским, французским, английским, греческим и латынью, блестяще разбирался в искусстве и литературе. Как и его отец, князь Михаил Воронцов был убежденным англоманом, что отражалось на его внешнем облике (не носил бороду и усы), а также на манере одеваться.

Воин

В декабре 1803 года за сражение с персами, завершившееся занятием русскими окрестностей Гянджи, Воронцов был удостоен своей первой боевой награды – ордена Св. Анны 3-й степени. В конце июня 1804 года при атаке персидского лагеря недалеко от Эриванской крепости за проявленную храбрость лейб-гвардии Преображенского полка поручик Воронцов по представлению императору самим князем Цициановым был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и был произведен в капитаны.

Принципы разумной политики

Можно предположить, что опыт общения с Павлом Циациновым повлиял на взгляды Воронцова в отношении управления Кавказом – действовать не только мечом, но и разумными преобразованиями. Не карать, а притягивать к себе местное население. Именно в эпоху Циацинова в Тифлисе было создано Благородное училище, которое позже превращено в гимназию, восстановлена типография. Князь поощрял стремление молодых грузин получать высшее образование в России.

Спустя 40 лет Михаил Воронцов получает возможность реализовать на практике принципы "разумной политики" в кавказском вопросе. В 1844 году Воронцов был назначен наместником Кавказа и главнокомандующим войсками в этом регионе с неограниченными полномочиями и оставлением в прежних должностях главы Новороссии и Бессарабии.

Ему было уже 63 года, но император Николай не смог найти в своем ближнем круге более молодых людей, способных не только "огнем и мечом" установить мир на Кавказе, но проявить себя в качестве устроителей этого сложнейшего региона.

Дондуков-Корсаков, адъютант Воронцова так описывает своего шефа:

Меня вполне поразила величественная наружность моего начальника. Высокого роста, с густыми седыми волосами, без усов и бакенбардов, при отсутствии всякой военной вытяжки, к которой в то время так привык глаз; необыкновенное достоинство и простота в речах и манерах, при обаятельном обхождении составляли в графе Воронцове редкое исключение из всех военных сановников той эпохи….

Реформатор

Неудачный поход на горные аулы в 1845 году не пошатнул авторитет князя, император твердо верил, что для успеха нужно только время. А тем временем Воронцов приступает к реализации долгосрочной программы реформ в кавказском регионе, важнейшими из которых были преобразования в образовательной сфере. Именно здесь и пригодился опыт Павла Циацинова.

По его ходатайству дирекция училищ Кавказской области была изъята из ведения Харьковского учебного округа и подчинена непосредственно наместнику кавказскому. Это было сделано по той причине, что попечители и руководители Харьковского учебного округа по вполне понятной причине удаленности были не в состоянии эффективно управлять образовательным процессом на Кавказе.

Женский вопрос

В 1849 году был образован Кавказский учебный округ, в работе которого деятельное участие принимала Елизавета Воронцова, жена наместника. Князь Воронцов первым открыл на Кавказе женщинам доступ к образованию, без различия их материального благосостояния. Еще в 1846 году при непосредственном содействии жены князя в Тифлисе было открыто первое женское учебное заведение "для детей недостаточных родителей". Важным шагом стало разрешение на определение в кадетские корпуса детей гурийских дворян, "наравне с детьми других почетных уроженцев здешнего края".

Грузия – витрина перспектив

Как отмечает историк Сергей Лазарян, Грузия была избрана в качестве первостепенной площадки преобразовательных усилий, своего рода витриной всех предлагаемых Кавказу перспектив. Близкое по религиозной принадлежности население, способность перенимать культурные традиции России открывало грузинской элите и не только ей путь к более тесным цивилизационной контактам.

Но не только христианское население региона смогло воспользоваться плодами просветительской линии наместника. В 1847 и 1848 годах, по инициативе Воронцова, были последовательно открыты училища для тифлисских мусульман-шиитов и суннитов. Николай I утвердил устав училищ, разрешив "даровать лицам мухаммеданского закона", преподающим в тифлисских уездных училищах восточные языки, преимущества по службе наравне с другими учителями.

Память

Вслед за преобразовательными успехами пришли и военные достижения - 1848 году были взяты аулы Гергебиль и Салты (Северный Дагестан). Сам имам Шамиль был разбит у крепости Ахты. К началу 1850-х годов состояние здоровья Воронцова заметно ухудшилось. Ему угрожала полная слепота. В начале 1853 года, в канун начала Крымской войны князь попросил государя уволить его от должности, а спустя три года умер в Одессе. Но память о деяниях князя-реформатора сохраняется и на Кавказе, и в Крыму. Жаль только, что многим имя Михаила Воронцова вспоминается только в связи с обидной и несправедливой эпиграммой Пушкина.