Вестник Кавказа

Главы МИД Армении и Франции обсудили развитие отношений

Арарат Мирзоян
© Фото: сайт МИД Армении
Руководители внешнеполитических ведомств Армении и Франции пообщались по телефону. В ходе беседы был отмечен настрой на продолжение развития двусторонних отношений.

В пятницу, 15 ноября, состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и Франции. Об этом сказано в сообщении на сайте армянского министерства.

Арарат Мирзоян и Жан-Ноэль Барро поговорили о вопросах международной повестки.

"Была с удовлетворением подчеркнута активная динамика развития армяно-французских отношений, в частности, благодаря политическому диалогу на высоком уровне и реализации совместных проектов"

– МИД РА

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что министры договорились продолжать усилия для углубления многостороннего сотрудничества между странами, в том числе по линии МИД.

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