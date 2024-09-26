Вестник Кавказа

Пашинян и Макрон проводят встречу в Елисейском дворце

Пашинян и Макрон проводят встречу в Елисейском дворце
Переговоры армянского премьера и французского президента проходят в эти минуты в Париже. Эммануэль Макрон встретил Никола Пашиняна у входа в Елисейский дворец.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон проводят встречу в Париже, сообщается в соцсетях главы правительства Армении.

Судя по опубликованному в них видеоролику, французский президент встретил армянского лидера, когда тот выходил из машины, подъехавшей ко входу в Елисейский дворец. Макрон приветствовал Пашиняна объятиями. После этого политики поднялись по ступеням и задержались на крыльце для протокольного фото. Затем главы государств прошли внутрь дворца.

Напомним, Пашинян начал рабочий визит во Францию сегодня. Кроме переговоров с Макроном, у него запланирована встреча с французским премьером Мишелем Барнье.

В программе визита французского премьера также саммит Международной организации Франкофонии, в котором Пашинян намерен поучаствовать.

Напомним, ранее сегодня глава МИД Армении поздравил Марка Рютте с назначением на пост генсека НАТО. В поздравительном сообщении Арарат Мирзоян выразил надежду на тесное сотрудничество, которое, по его словам, поможет дальнейшему упрочению партнерства между Ереваном и Североатлантическим альянсом. Дипломат отметил, что это сотрудничество базируется на общих ценностях и общем понимании безопасности.

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