Пашинян летит на консультацию с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня отправляется с визитом в Париж, где он поучаствует в саммите Международной организации франкофонии – на у него есть и другие вопросы к Эммануэлю Макрону.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Париж – его визит во Францию продлится до 5 октября, за это время армянский премьер поучаствует в саммите Международной организации франкофонии и встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном и французским премьером Мишелем Барнье, информирует пресс-служба армянского кабмина.

"В рамках визита премьер-министр Армении проведет встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Мишелем Барнье. Пашинян также примет участие в очередном саммите Международной организации франкофонии"

- правительство Армении

Впрочем, как полагают аналитики, у этого визита наверняка есть и другой, тайный смысл – с началом осенних протестных акций в Армении, анонсированных лидером армянского протестного движения "Священная борьба" архиепископом Багратом Галстаняном, Пашинян намерен заручиться поддержкой французских покровителей.

Напомним, ранее Франция приняла решение усилить свои позиции на Южном Кавказе, пообещав всяческую помощь прозападному лидеру Армении Николу Пашиняну в защите ее "демократических ценностей" и защите от "угроз и явной враждебности России, которая пытается оказать давление на Армению".