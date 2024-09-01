Франция пообещала России "спасти Армению"

Париж усиливает попытки выдавить Москву из Южного Кавказа, пока что на единственной площадке, где ему рады - в Армении.

Обещания Сежурне

Пока весь мир наблюдал за Ливаном и решением Запада по дальнобойным ракетам на Украине, Франция решила усилить свои позиции на Южном Кавказе. С Азербайджаном она конфликтует на уровне дипломатии, Грузия для всего Запада стала сейчас "токсичной", поэтому единственная возможность - это обиженная на Россию Республика Армении во главе с прозападным лидером Николом Пашиняном.

На этой неделе глава МИД Франции Стефан Сежурне пообещал Армении "защиту от России". Министр выступал на пресс-конференции в Ереване, посвященной защите демократических ценностей. Сежурне указал на общие для Армении и Франции ценности и обозначил поддержку властям и народу Армении, "несмотря на угрозы и явную враждебность России, которая пытается оказать давление". Француз отметил постепенное движение Еревана к демократии, несмотря на наличие препятствий.

"Всегда можете положиться на наше содействие в защите демократических ценностей", - пообещал Сежурне, добавив, что Франция оказывает содействие всем странам, которые борются за эти ценности. "Франция всегда рядом с вами. Во Франции мало тем, по которым есть согласие политических сил. Армения - одна из немногих таких тем", - сообщил министр.

Как Франция поддерживает Армению?

Сежурне не лукавит, когда говорит об армянском консенсусе. Ведь если проанализировать заявления и действия французских политиков, будь то провластных или оппозиционных, большинство из них симпатизируют Армении и поддерживают ее антиазербайджанскую и антитурецкую политику.

Еще в апреле 2020 года лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен призывала пересмотреть "неосмысленные" границы СССР и достичь соглашения, в котором Азербайджан откажется от своих территорий и добровольно отдаст их Армении после 30 лет Карабахской войны.

Другой участник президентских выборов 2022 года, глава провинции Иль-де-Франс Валери Пекресс из влиятельной партии "Республиканцы" - одна из наиболее проармянских политиков во Франции. В 2021 году она съездила в Армению, а также нелегально въехала в Азербайджан по Лачинскому коридору, чтобы встретиться с одним из главарей карабахских сепаратистов Давидом Бабаяном. Пекресс сопровождали сенатор Бруно Ретайло и бывший глава МИД Франции Мишель Барнье. Политик в свое время добилась выделения денег на нужды сепаратистов из муниципального бюджета.

Свои симпатии к армянам открыто демонстрировала и кандидат от социалистов, мэр Парижа Анн Идальго. В июне 2021 года на встрече с приехавшим в Париж премьером Армении Николом Пашиняном она заявляла: "Мы всегда были с Арменией и продолжим поддерживать ее. В этой сложной для Армении ситуации мы заняли четкую позицию. Будьте уверены: мы не оставим Армению и армянский народ в одиночестве". Во время Второй Карабахской войны в соцсетях Идальго декларировала, что "Париж на стороне армян". Заместителем мэра французской столицы является Ануш Торная, дочь сопредседателя Координационного совета армянских организаций Франции Ары Тораняна.

Переизбиравшийся в 2022 году Эммануэль Макрон тоже не скрывал свою симпатию к Армении. Конечно, крайностей Сената и других кандидатов, незаконно въезжавших в Азербайджан, он избегал, чтобы не довести до разрыва отношений с Баку, но всем видом демонстрировал солидарность с Ереваном. Например, во время вышеупомянутого визита Пашиняна во Францию Макрон на армянском языке призвал Азербайджан вывести свои войска "с суверенной территории Республики Армения", хотя азербайджанская армия никогда не выходила за пределы суверенной территории Азербайджана. В иной раз он винил Россию и Турцию в "антиармянском сговоре" и периодически требовал от Баку "обеспечить гарантии прав и безопасности жителей Карабаха", словно бы не замечая, что эти гарантии давным-давно гарантированы.

Почему Франция поддерживает Армению?

Как видно, поддержка со стороны правительства Макрона - не исключительное явление для французской политики. Разница лишь в ее степени. Если Макрон не рискует вводить санкции против Баку, то его оппоненты не стеснялись призывать к признанию независимости карабахских сепаратистов. Причина проармянской позиции во многом связана с наличием многочисленной армянской общины в Марселе, Париже, Лионе и Валансе. По разным оценкам, во Франции проживает около 600 тыс армян. Кроме того, французские католики чувствительно относятся к вопросу защиты прав христиан будь то на Ближнем Востоке или Кавказе.

Если говорить конкретно о правительстве Макрона, то третьим фактором можно выделить геополитику. Из-за конфликта на Украине обострились отношения Москвы и Парижа. Макрон часто пытается выступить ястребом антироссийского курса НАТО. Именно он в этом году призывал направить войска альянса на Украину. Французский президент считает, что поражение Украины означает поражение Евросоюза, и поддерживает разрешение ВСУ на дальнобойные удары вглубь России.

Помимо Украины у Макрона "зуб" на Россию еще и из-за Африки. В страны, откуда выгнали французов - Мали, Нигер и Буркина-Фасо - заходит Москва. Учитывая геополитическое противостояние с Россией, Макрон будет поддерживать любые антироссийские силы и движения, чтобы ослабить влияние Кремля.

Почему Армения тянется к Франции?

Если бы французская политика была односторонней, она не дала бы никакого эффекта. Но Ереван и сам тянется к Франции и Евросоюзу. Накануне выступления Сежурне Пашинян объявил о начале переговоров по пересмотру визового режима между ЕС и Арменией.

"Я рад, что в наших отношениях есть заметные изменения: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Республику Армения Европейским фондом мира, что мы высоко ценим", — отметил Пашинян на встрече с заместителем главы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом.

Пашинян также отметил, что в Армении продолжается обсуждение возможности членства республики в ЕС. 11 сентября ЦИК разрешил провести референдум о вступлении Еревана в Евросоюз. Голосование назначено на период с 16 сентября по 14 ноября этого года.

Понятно, что никто прямо сейчас с Арменией не будет начинать переговоры о членстве. До этого нужно пройти целый ряд процедур и этапов. Как минимум, нужно еще стать кандидатом в члены ЕС. Но общее направление развития политики Еревана Пашинян уже ясно обозначил. Франция поддерживает этот курс. Более того, Париж берет фактически Ереван под свою опеку, поставляя ему вооружения и обещая "защитить от России".

Армения пока что формально остается членом ОДКБ и ЕАЭС. При дальнейших проевропейских шагах участие в этих постсоветских структурах вызывает все больше вопросов. Совместить членство и в ЕАЭС/ОДКБ, и в НАТО/ЕС невозможно, а гарантии экономической и военной безопасности Армении нужны всегда. Поэтому, видимо, Пашинян попытается синхронизировать вывод военной базы РФ из Гюмри с приходом туда франко-натовских военных.