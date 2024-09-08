Израиль начал новую Ливанскую войну?

Новый виток эскалации разворачивается на Ближнем Востоке. Массовые взрывы пейджеров и раций в Ливане, унесшие десятки жизней, стали толчком к обострению конфликта между Ливаном и Израилем.

Израильские ВВС только что нанесли удары по южным районам Ливанa, пишет The Times Of Israel.

Атакованы были в частности районы Мейс-эль-Джебель, Айтарун и Кафр-Кила.

Накануне в течение вечера израильская военная авиация осуществила серию массированных ударов также по югу Ливана. В течение двух часов под огнем оказались порядка ста ракетных установок "Хезболлы", которые, пояснили в пресс-службе армии Израиля, были готовы выпустить по Израилю тысячу снарядов.

Бойцы "Хезболлы" также накануне вечером атаковали семь казарм ВВС Израиля, которые находятся в Верхней и Западной Галилее.

"Отряды сопротивления обстреляли из реактивных систем залпового огня поселения Адамит, Зарит, Лиман, Маале-Голани, Метат, Шомера и Яара, где находятся армейские казармы, неприятель понес потери в живой силе и технике"

– пресс-служба

Кроме того, ракетами Burkan был атакован город Метула и его окрестности. В городе произошли пожары, пропал свет.

Отметим, что угроза новой войны между Ливаном и Израилем обострилась после того, как в течение двух дней, 17 и 18 сентября, по всему Ливану прокатились две волны массовых взрывов устройств связи. В первый день у членов "Хезболлы" детонировали пейджеры, во второй – рации. В результате первой волны погибли 12 человек, ранены были около 2,8 тыс. Вторая волна унесла жизни 25 человека, ранены были 600.

В "Хезболле" возложили ответственность за случившееся на Израиль. Тель-Авив же заявил о запуске нового этапа войны: из сектора Газа боевые действия переносятся на границу с Ливаном.