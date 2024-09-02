Раны от взрывов раций оказались тяжелее пейджеров в Ливане

Количество жертв второй серии массовых взрывов в Ливане может существенно увеличиться, предупредил и. о. главы Минздрава Фирас Абъяд.
Он пояснил, что детонация раций Icom IC-V82 вызывает значительно более серьезные ранения, чем взрывы пейджеров накануне.
"Нанесены раны более глубокие и опасные, чем пациентам, поступившим в больницы во вторник после волны детонации пейджеров. Врачи прилагают все силы, чтобы спасти людей"
– чиновник
И. о. министра уточнил, что самые тяжелораненые из Южного Ливана были доставлены для лечения в Бейрут, так как медики на местах обладают ограниченными возможностями.
Абъяд также поблагодарил Иорданию, Ирак и Иран, пославших по воздуху лекарства, дефицит которых возник сейчас в Ливане.
Он также назвал актуальные цифры по жертвам и раненым. По его словам, погибли уже 14 человек, ранения получили минимум 450.
Напомним, во время массовых взрывов пейджеров накануне погибли 10 взрослых и двое детей, ранены были 2,8 тыс человек.