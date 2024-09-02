Раны от взрывов раций оказались тяжелее пейджеров в Ливане

Новая – уже вторая – волна взрывов электронных устройств в Ливане стала более смертельной, чем первая, произошедшая накануне. Детонация раций приводит к более тяжелым травмам, чем взрывы пейджеров, заявили в Минздраве страны.

Количество жертв второй серии массовых взрывов в Ливане может существенно увеличиться, предупредил и. о. главы Минздрава Фирас Абъяд.

Он пояснил, что детонация раций Icom IC-V82 вызывает значительно более серьезные ранения, чем взрывы пейджеров накануне.

"Нанесены раны более глубокие и опасные, чем пациентам, поступившим в больницы во вторник после волны детонации пейджеров. Врачи прилагают все силы, чтобы спасти людей"

– чиновник

И. о. министра уточнил, что самые тяжелораненые из Южного Ливана были доставлены для лечения в Бейрут, так как медики на местах обладают ограниченными возможностями.

Абъяд также поблагодарил Иорданию, Ирак и Иран, пославших по воздуху лекарства, дефицит которых возник сейчас в Ливане.

Он также назвал актуальные цифры по жертвам и раненым. По его словам, погибли уже 14 человек, ранения получили минимум 450.

Напомним, во время массовых взрывов пейджеров накануне погибли 10 взрослых и двое детей, ранены были 2,8 тыс человек.