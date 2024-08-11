Израиль нанес Ливану удар ниже пояса

Ливано-израильское противостояние приобретает новый накал после подрыва около 3 тыс ливанских пейджеров. Эта акция стала очередной провокацией войны.

На протяжении многих лет Израиль вел борьбу с ливанской "Хезболлой". С начала нынешнего конфликта в секторе Газа, в котором шиитская группировка солидаризировалась с ХАМАС, Биньямин Нетаньяху и его праворадикальные министры получили дополнительные аргументы для активизации своей борьбы. Периодически с двух сторон ливано-израильской границы летят ракеты, а политики поочередно угрожают друг другу более активными боевыми действиями на земле.

Военные провокации

Беспрецедентной эскалации противостояние достигло после того, как "Хезболла" обстреляла футбольное поле на Голанских высотах. В ходе атаки погибли 12 детей. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шкура. Лидер ливанской группировки Хасан Насралла заявил, что Израиль пересек красные линии, а конфронтация переходит в новую фазу. Почти сразу ливанцы запустили по городу Бейт-Хиллель на севере Израиля десятки ракет. Смерть Шукра совпала с убийством в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. За этот инцидент акт возмездия Тель-Авиву пообещала уже Исламская республика Иран.

Следующий этап конфликта между Ливаном и Израилем состоялся в последние дни лета. ЦАХАЛ, опасаясь и в то же время оправдывая свои действия возможными массированными обстрелами "Хезболлы", нанесла превентивные удар по противнику. Вскоре после этого "Хезболла" выпустила 320 ракет по северным районам Израиля. В шиитском движении удар назвали реакцией на более ранние атаки Израиля и местью за убийства Шукра. Затем было еще несколько взаимных ударов, в ходе которых Израиль стремился уничтожить пусковые установки и военные объекты "Хезболлы", а ливанская группировка била беспилотниками-камикадзе по складам, базам и штабам ЦАХАЛ, в том числе по запасному штабу северного корпуса и штаб резерва дивизии "Галилея".

Удар по пейджерам

Крайним, но, судя по всему, не последним этапом стала диверсия против тысяч членов "Хезболлы". 17 сентября примерно в одно и то же время по всему Ливану начали взрываться пейджеры, используемые сотрудниками движения. Около 2800 человек получили ранения, как минимум 12 человек, включая ребенка, погибли. Среди раненных - члены "Хезболлы", медики, а также посол Ирана в Ливане. Взрывы звучали не только в Ливане, но и в Дамаске. Люди умирали и получали ранения в супермаркетах, в машинах, на улицах, в парикмахерских и просто у себя дома.

В "Хезболле" заявили, что пейджеры использовались сотрудниками различных подразделений и учреждений. Вину ливанцы возложили на Израиль, назвав диверсию "преступной агрессией" и пообещав "справедливое возмездие".

Сами власти Израиля от комментариев отказались. Но ряд мировых изданий подтверждает версию "Хезболлы" о том, что за атаками стоит "Моссад". Так, Reuters со ссылкой на свои источники пишет, что израильская разведслужба заложила небольшие взрывчатки (около 3 г) в 5 тыс пейджеров, а сами пейджеры ливанцы заказали у тайваньской компании Gold Apollo. Взрывы на устройствах произошли после получения кодового сообщения.

Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден тоже полагает, что причина взрыва - встроенные в пейджеры взрывные устройства, а не хакерская атака. За атакой, по его мнению, стоит Израиль, а их методы Сноуден считает "неотличимыми от терроризма". Источник Reuters утверждает, что члены "Хезболлы" получили эти 5 тыс пейджеров в 2024 году, а The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что новая партия поступила за несколько дней до взрывов. Некоторым пользователи, по словам представителей "Хезболлы", почувствовали нагревание гаджетов и избавились от них.

Британский канал BBC со ссылкой на свои источники в "Хезболле" сообщил, что используемые членами движения пейджеры могли быть взломаны израильскими спецслужбами. Представитель "Хезболлы" признался Reuters, что речь идет о "крупнейшем провале служб безопасности" группировки за последнее время.

Зачем "Хезболле" пейджеры?

Почему члены "Хезболлы" до сих пор пользуется таким устаревшим устройством? Дело в том, что от мобильных телефонов решили отказаться от как слишком уязвимых. В 1996 году спецслужбы Израиля уничтожили главного инженера-подрывника ХАМАС Яхьи Айяша с помощью взрывчатки, заложенной в мобильный телефон. Так что пейджеры считались более безопасным средством коммуникации между различными соединениями "Хезболлы".

Зачем Израилю взрывать пейджеры?

Предыдущая крупная эскалация между Израилем и "Хезболлой" состоялась на фоне запущенных переговоров ХАМАС с Тель-Авивом при посредничестве Катара, Египта и США. Нетаньяху был несогласен с условиями сделки по примирению и мог использовать провокацию в виде превентивного удара как способ сорвать сделку по Палестине. Либо, как отмечал востоковед Кирилл Семенов, скорое урегулирование конфликта в Газе могло развязать руки Нетаньяху для открытия фронта в Ливане. Но и в первом, и во втором сценарии мотивация одна и та же - израильскому премьеру нужна военная ситуация, чтобы оттянуть внеочередные парламентские выборы и обезопасить себя от судебных разбирательств.

Диверсия со взрывом пейджеров могла быть вынужденной мерой, а не преднамеренной эскалацией. Израильский портал Walla отмечает, что подрыв устройств изначально планировался перед началом полномасштабной войны ЦАХАЛ против "Хезболлы". Такая мера могла парализовать ливанское движение и дать Израилю преимущество в войне. Однако несколько дней назад появились опасения, что план с пейджерами может быть раскрыт. И из-за этого правительство Нетаньяху решило провести экстренную консультацию и осуществить досрочный подрыв пейджеров.

По другой версии, взрывы пейджеров связаны с "обновлениями целей войны". Под этим подразумевается возврат перемещенных с северных районов израильтян в их дома на границе с Ливаном. Американский портал Axios, как и Walla, подтверждает, что массовые подрывы были одобрены на встрече Нетаньяху, членов парламента и разведслужб. По мнению израильских чиновников, с которыми пообщался Axios, Израиль в рамках обновления целей войны собирается переключить внимание с ХАМАС на "Хезболлу", подорвать доверие внутри "Хезболлы" и создать в ливанском движении "ощущение, что оно полностью пронизано израильскими спецслужбами".

Последствия удара ниже пояса

Учитывая, что между "Хезболлой" и ЦАХАЛ накопилось уже достаточное количество инцидентов, вероятность продолжения и расширения конфликта высока. Атака на пейджеры - это удар ниже пояса, который по эффекту ничем не слабее ликвидации командира "Хезболлы" или массированного обстрела позиций движения в Ливане. Диверсия принуждает шиитское движение к акту возмездия. Возможно, Нетаньяху и его министры (Смотрич и Бен Гвир) рассчитывают спровоцировать "Хезболлу" на более масштабную атаку, чтобы оправдать собственную операцию.

Израильские руководители уже не раз угрожали наземной операцией против "Хезболлы". А за два дня до подрывов пейджеров The Jerusalem Post сообщала, что руководство Израиля в течение шести недель может начать полномасштабную военную операцию против "Хезболлы". То есть до начала ноября может начаться новая Ливанская война.