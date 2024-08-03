Вестник Кавказа

Тысячи человек пострадали от взрывов пейджеров в Ливане, есть жертвы

Больной в скорой помощи
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Число пострадавших в результате взрывов устройств связи в нескольких городах Ливана достигло порядка 2,8 тыс человек. Погибли как минимум восемь человек, в том числе мирный житель – девочка.

Массовые взрывы пейджеров в Ливане стали причиной ранений порядка 2,8 тыс человек, хотя изначально сообщалось о нескольких десятках. Такие данные озвучил и.о. главы Минздрава Ливана Фирас Абъяд.

Он уточнил, что, по новым сведениям, есть и жертвы. Детонация устройств унесла жизни минимум восьми человек. Один из погибших – ребенок.

В числе раненых – иранский посол в Ливане Моджтаба Амани. Он пострадал, когда взорвалось принадлежащее ему устройство связи.

Для помощи раненым были мобилизованы несколько сот врачей. Пострадавших отвозят в больницы полсотни "скорых".

ЧП расследует ливанское движение "Хезболла", против которого оно и было направлено. В организации заявили, что случившееся стало результатом диверсии, устроенной израильскими военными.

Инцидент прокомментировали в ООН. Организация выразила обеспокоенность. В ООН также осудили гибель мирных жителей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1230 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лавров выступит в конце сентября на Генассамблее ООН

Лавров выступит в конце сентября на Генассамблее ООН

Итальянский вояж Ильхама Алиева: зачем президент Азербайджана ездил в Рим и Черноббио

Итальянский вояж Ильхама Алиева: зачем президент Азербайджана ездил в Рим и Черноббио

Портал электронных виз для участия в COP29 запустили в Азербайджане

Портал электронных виз для участия в COP29 запустили в Азербайджане

Джейхун Байрамов: территориальные претензии Армении препятствуют подписанию мирного соглашения

Джейхун Байрамов: территориальные претензии Армении препятствуют подписанию мирного соглашения

На COP29 будет подписано более 60 соглашений

На COP29 будет подписано более 60 соглашений

Азербайджан пригласил Армению принять участие в COP29

Азербайджан пригласил Армению принять участие в COP29

Эрдоган снова призвал изменить структуру ООН

Эрдоган снова призвал изменить структуру ООН

Будет ли атака Ирана на Израиль?

Будет ли атака Ирана на Израиль?

Кто такой Мохаммад Джавад Зариф, ставший вице-президентом Ирана

Кто такой Мохаммад Джавад Зариф, ставший вице-президентом Ирана

Приведет ли убийство Исмаила Хании к масштабному конфликту между Ираном и Израилем?

Приведет ли убийство Исмаила Хании к масштабному конфликту между Ираном и Израилем?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы