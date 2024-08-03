Тысячи человек пострадали от взрывов пейджеров в Ливане, есть жертвы

Число пострадавших в результате взрывов устройств связи в нескольких городах Ливана достигло порядка 2,8 тыс человек. Погибли как минимум восемь человек, в том числе мирный житель – девочка.

Массовые взрывы пейджеров в Ливане стали причиной ранений порядка 2,8 тыс человек, хотя изначально сообщалось о нескольких десятках. Такие данные озвучил и.о. главы Минздрава Ливана Фирас Абъяд.

Он уточнил, что, по новым сведениям, есть и жертвы. Детонация устройств унесла жизни минимум восьми человек. Один из погибших – ребенок.

В числе раненых – иранский посол в Ливане Моджтаба Амани. Он пострадал, когда взорвалось принадлежащее ему устройство связи.

Для помощи раненым были мобилизованы несколько сот врачей. Пострадавших отвозят в больницы полсотни "скорых".

ЧП расследует ливанское движение "Хезболла", против которого оно и было направлено. В организации заявили, что случившееся стало результатом диверсии, устроенной израильскими военными.

Инцидент прокомментировали в ООН. Организация выразила обеспокоенность. В ООН также осудили гибель мирных жителей.