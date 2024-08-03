Тысячи человек пострадали от взрывов пейджеров в Ливане, есть жертвы

Массовые взрывы пейджеров в Ливане стали причиной ранений порядка 2,8 тыс человек, хотя изначально сообщалось о нескольких десятках. Такие данные озвучил и.о. главы Минздрава Ливана Фирас Абъяд.
Он уточнил, что, по новым сведениям, есть и жертвы. Детонация устройств унесла жизни минимум восьми человек. Один из погибших – ребенок.
В числе раненых – иранский посол в Ливане Моджтаба Амани. Он пострадал, когда взорвалось принадлежащее ему устройство связи.
Для помощи раненым были мобилизованы несколько сот врачей. Пострадавших отвозят в больницы полсотни "скорых".
ЧП расследует ливанское движение "Хезболла", против которого оно и было направлено. В организации заявили, что случившееся стало результатом диверсии, устроенной израильскими военными.
Инцидент прокомментировали в ООН. Организация выразила обеспокоенность. В ООН также осудили гибель мирных жителей.