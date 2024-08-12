Десятки членов "Хезболлы" ранены при взрывах взломанных раций

Бойцы ливанской "Хезболлы" массово пострадали от взлома их раций, предположительно, израильскими военными. Причем травмы они получили реальные – устройства просто взорвались.

Рации, которыми пользовались члены "Хезболлы", массово сдетонировали, в результате чего пострадали несколько десятков человек. Такую информацию распространил телеканал Al Jazeera, сославшись на собственный источник в ливанских службах безопасности.

По данным информатора, ЧП случилось под Бейрутом, а точнее к югу от столицы Ливана. Там находятся штабные офисы организации.

В результате ранения получили десятки человек. Их отвезли в больницу.

Источник отметил, что установлена предварительная причина происшествия: рации были взломаны израильскими военными, которые сумели удаленно запустить детонацию устройств.

Есть ли пострадавшие в других местах страны, пока не известно. Комментариев от "Хезболлы" не поступало.

Чуть позже стало известно, что в результате серии взрывов пострадал и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Он находится в Бейруте и получил легкие ранения. Дипломат госпитализирован.