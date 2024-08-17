"Хезболла" решила дать шанс диалогу по Газе

"Хезболла" пока не будет атаковать Израиль – запланированный еще в начале июля удар в ответ на убийство командира движения Фуада Шукра в южном пригороде Бейрута не решит вопрос перемирия в секторе Газа, а лишь усугубит противостояние.

Ливанское движение "Хезболла" отложило на неопределенное время ответный удар на убийство командира движения Фуада Шукра в южном пригороде Бейрута, чтобы дать надежду переговорам о перемирии в секторе Газа, стартующих сегодня в столице Египта Каире, заявил генеральный секретарь ливанского движения Сейид Хасан Насрулла в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".

"Когда мы планировали наш ответный удар, мы решили, что его целью должны стать не гражданские объекты и мирное население, а военные цели, расположенные недалеко от Тель-Авива и связанные с убийством Фуада Шукра, но отложили его с целью дать шанс на успех в переговорах о прекращении огня в секторе Газа"

- Насрулла

Также второй причиной такого решения стало то, что само ожидание ответа ало частью наказания для врага, который был вынужден провести полную максимальную мобилизацию, - добавил он, отметив: те, кто вынужден был покинуть свои дома на юге страны, могут возвращаться домой.

Ранее сегодня в соцсети X глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Ближнем Востоке достигла высшего уровня опасности для региона и за его пределами, подчеркнув, что поддерживает призыв властей Ливана "к немедленному применению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН в дополнение к столь необходимому прекращению огня в секторе Газа, чтобы избежать риска полномасштабной войны".

Напомним, сегодня в Каир, где стартуют переговоры по поводу остановки боевых действий в Газе и освобождению заложников, прилетела израильская делегация, сообщил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Накануне появилась информация, что в столице Египта пройдут переговоры, касающиеся проблемы заложников. От Тель-Авива туда отправился руководитель "Моссада" Давид Барнеа.

Первый этап переговорного процесса прошел в катарской столице Дохе 16 августа, в нем приняли участие США, представитель страны на них озвучил вариант разрешения конфликта, предложенный американским президентом.