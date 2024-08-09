Вестник Кавказа

Иран передумал атаковать Израиль

Иран передумал атаковать Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран принял решение отложить нападение на Израиль за смерть главы ХАМАС Исмаила Хании из-за начавшихся переговоров в Дохе. Об этом иранский МИД попросил премьера Катара.

Атака Ирана на Израиль из-за убийства руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании, вероятно, отложена, передали в американском издании The New York Times со ссылкой на официальные источники.

Причиной переноса нападения выступило желание Ирана дать возможность сторонам спокойно провести переговоры по поводу прекращения боевых действий в Газе.

Переговоры в катарской столице прошли 14 и 15 августа. В них приняли участие представители Израиля, Египта, Катара и Соединенных Штатов Америки. После этого премьер-министр Катара попросил Иран не атаковать Иран сейчас.

«К пятнице израильская разведка обнаружила, что Иран и ливанская "Хезболла" снизили уровень готовности своих ракетных войск. Как полагают власти Израиля, ответного удара Ирана теперь следует ждать позже. При этом чиновники подчеркнули, что их оценки быстро меняются в связи с изменчивостью событий»

- The New York Times

Издание также передает, что накануне глава МИД Ирана и премьер Катара созвонились и еще раз согласились с тем, что сейчас важнее поддержать спокойствие в регионе.

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