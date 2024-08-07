Вестник Кавказа

США напрямую просили Иран не нападать на Израиль

США напрямую просили Иран не нападать на Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Белом доме в очередной раз сообщили, что США не нужна эскалация на Ближнем Востоке. Там отметили, что просили Иран не нападать на Израиль.

Администрация США напрямую и через партнеров обращалась к Ирану с просьбой отказаться от нападения на Израиль. Об этом рассказал 15 августа Джон Кирби, представитель американского Совета нацбезопасности.

"Мы обращались к Ирану через наших партнеров и людей, которые имеют прямые дипломатические отношения с Ираном. И, конечно, у нас есть свои способы делать это с помощью других средств, как вы знаете, и наши сигналы были последовательными"

– Джон Кирби

Он подчеркнул, что США не нужно обострение ситуации в регионе, поэтому они хотели бы не допустить нападения Исламской Республики.

Несколько дней назад Кирби сообщил, что Иран может совершить серию ударов по Израилю на этой неделе. По его словам, США активно готовятся к такому развитию событий.

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