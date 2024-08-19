Израиль прибыл на переговоры в Каир

Самолет с представителями Израиля приземлился в Египте. Они приехали на очередные переговоры по вопросу заложников. О прибытии стало известно из офиса израильского премьера.

Израильская делегация приземлилась в Каире, чтобы принять участие в переговорах по поводу остановки боевых действий в Газе и освобождению заложников, рассказал ТАСС со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Израильская делегация прибыла в Каир»

- Беньямин Нетаньяху

Накануне появилась информация, что сегодня в Каире пройдут переговоры, касающиеся проблемы заложников. От Тель-Авива туда отправился руководитель «Моссада» Давид Барнеа.

Напомним, что первый этап переговорного процесса прошел в катарской столице 16 августа, где приняли участие Соединенные Штаты Америки. Их представитель предоставил вариант разрешения конфликта, предложенный американским президентом.