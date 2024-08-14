Вестник Кавказа

Израильские переговорщики прибудут в Каир 25 августа

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поездка израильских переговорщиков в Каир запланирована на 25 августа. Делегацию возглавит руководитель «Моссад».

Очередной раунд переговоров по освобождению израильских заложников запланирован ан 25 августа. Переговоры состоятся в Каире. Планируется, что израильские переговорщики прибудут в Каир также 25 августа.

"Планируется, что израильская делегация во главе с руководителем разведки "Моссад" Давидом Барнеа прибудет завтра в Каир для следующего раунда переговоров насчет сделки по возвращению заложников"

– Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман

Напомним, что предыдущий раунд переговоров проходил в Дохе 16 августа. Тогда Вашингтон представил предложение, основанное на принципах предложенных американским президентом.

В свою очередь палестинские радикалы ХАМАС заявили, что встреча 16 августа не закрыла ни одно из разногласий.

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