Израильские переговорщики прибудут в Каир 25 августа

Поездка израильских переговорщиков в Каир запланирована на 25 августа. Делегацию возглавит руководитель «Моссад».
Очередной раунд переговоров по освобождению израильских заложников запланирован ан 25 августа. Переговоры состоятся в Каире. Планируется, что израильские переговорщики прибудут в Каир также 25 августа.
"Планируется, что израильская делегация во главе с руководителем разведки "Моссад" Давидом Барнеа прибудет завтра в Каир для следующего раунда переговоров насчет сделки по возвращению заложников"
– Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман
Напомним, что предыдущий раунд переговоров проходил в Дохе 16 августа. Тогда Вашингтон представил предложение, основанное на принципах предложенных американским президентом.
В свою очередь палестинские радикалы ХАМАС заявили, что встреча 16 августа не закрыла ни одно из разногласий.