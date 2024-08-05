Переговоры по Газе стартуют в Дохе. Смогут ли договориться Израиль и ХАМАС?

В Дохе состоятся переговоры по ситуации в Газе. Израиль представит делегация во главе с директором директор разведки «Моссад». Представители ХАМАС отказались участвовать в раунде переговоров из-за якобы новых условий Нетаньяху.

В четверг в Дохе состоится раунд переговоров по урегулированию ситуации в Газе. Ожидается прибытие израильской делегации под руководством главы "Моссада".

"Очередной раунд переговоров должен состояться завтра в Дохе, столице Катара. Возглавит израильскую делегацию руководитель "Моссада" Давид Барнеа"

– советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман

По данным источников ливанского канала "Аль-Маядин", представителей палестинских радикалов ХАМАС на встрече не будет. В группировке заявили о том, что это связано с новыми условиями, которые выдвинул израильский премьер. Руководство ХАМАС подчеркивает, что они неприемлемы для них.

Одновременно есть информация о том, что новый глава политбюро ХАМАС намерен заключить с еврейским государством договор о прекращении огня.

В свою очередь офис Нетаньяху обвиняет ХАМАС в том, что те выдвинули порядка трех десятков новых условий.

"Утверждение о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху добавил новые требования к плану от 27 мая, является ложным. Черновой вариант от 27 июля не содержит новых условий и не противоречит плану от 27 мая. Это ХАМАС потребовал внести 29 изменений, против чего выступил премьер-министр"

– канцелярия главы израильского правительства

Почему ХАМАС не отказалась от переговоров?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" оценил перспективы переговоров по Газе после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

"ХАМАС не отказывается от переговоров, поскольку ситуация в Газе вынуждает ее каким угодно образом остановить военные действия. Дальнейшая конфронтация, видимо, кажется ХАМАС бессмысленной и не соответствующей тем целям и задачам, которые организация ставит перед собой. Продолжение разрушений в секторе Газа и гибели гражданского населения никак не поможет добиться ни коллективной защиты Газы, ни деоккупации, ни обеспечения борьбы с Израилем", - прежде всего сказал он.

"Кроме того, действует международное давление, не оставляющее никакой возможности ХАМАС для маневра, в особенности с учетом последних заявлений Махмуда Аббаса о том, что палестинцы не хотят войны – их многие оценивают как размежевание с непримиримой позицией ХАМАС по ситуации в секторе Газа. Аббас говорил в контексте израильско-иранской эскалации и обещаний Тегерана и Тель-Авива нанести друг по другу удары, но его слова можно трактовать и как попытку перехватить переговорную инициативу у ХАМАС. Хамасовцы, конечно, не хотят, чтобы те или иные переговоры велись не с ними, а с Махмудом Аббасом", - продолжил Турал Керимов.

"Косвенно об угрозе потери инициативы говорят те статьи, которые сегодня стали появляться, об отказе Марокко, Египта и ОАЭ участвовать в какой-либо арабской миротворческой миссии на территории сектора Газа, если к ним с такой просьбой не обратится палестинская администрация во главе с Махмудом Аббасом. ХАМАС не может допустить утрату контроля над происходящим, для них это сейчас очень важно, поэтому они вынуждены продолжать участие в переговорах", - добавил востоковед.

Также есть и иранский фактор. "Наверное, есть какие-то установки со стороны Ирана о переходе к деэскалации ситуации, потому что военный конфликт уже выходит на крупный региональный уровень, а Иран не имеет сейчас никаких планов затевать региональную войну, воевать с Израилем и США. Есть и сугубо прагматичные цели: показать, что ХАМАС готов к прекращению огня, а продолжения войны хочет именно Израиль. Хамасовцам необходимо подчеркивать, что продолжение боевых действий – полностью израильская инициатива и Тель-Авив не стремится к соглашению о прекращении огня", - подчеркнул он.

Каков компромисс по Газе?

Востоковед выразил уверенность в том, что компромисс сторон по прекращению огня в секторе Газа неизбежен, но трудно прогнозируем. "Дело в неопределенности дальнейших решений руководства Израиля. Пока что мы видим только игру на эскалацию боевых действий и обострение ситуации. Давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху увеличивается, его партнеры по коалиции уже заявили, что выйдут из Кабмина, если Израиль пойдет на какие-либо уступки. Развал кабинета ведет к выборам, а как эти выборы проводить в нынешней ситуации, непонятно. Понятно лишь, что у Нетаньяху призрачные шансы их выиграть. Поэтому пока Израиль не склонен к поиску компромиссов", - сообщил Турал Керимов.

"Для сохранения власти Нетаньяху, наоборот, выгодно очередное суперсерьезное обострение, допустим, удар по иранским ядерным объектам, который приведет к широкомасштабной войне. Из-за этого, к сожалению, каких-то позитивных прогнозов пока сейчас не выходит, они просто не просматриваются. Взрывоопасная, напряженная ситуация будет сохраняться как минимум до выборов в США. Потому что и в США неясно чем завершится президентская гонка и как новые власти будут реагировать на происходящее в регионе после выборов", - заключил советник медиагруппы "Россия сегодня".