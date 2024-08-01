ХАМАС отказался от переговоров по прекращению огня в Газе

Группировка ХАМАС отказалась от участия в переговорах по прекращению огня в секторе Газа. Это объясняется условиями, выдвинутыми израильской стороной, а также недавним убийством главы политбюро партии.

Руководство палестинских радикалов ХАМАС заявило, что отказывается от инициативы США, Катара и Египта продолжать участие в переговорах по освобождению заложников.

В группировке мотивировали это, в частности условиями, выдвинутыми израильской стороной, а также недавним убийством главы политбюро партии.

«В свете всего этого и из чувства ответственности за интересы нашего народа ХАМАС требует, чтобы посредники представили план по реализации предложения, с которым группировка согласилась 2 июля и которое основано на речи президента США Джо Байдена и резолюции Совета Безопасности ООН»

– ХАМАС

В свою очередь Израиль трактовал отказ радикалов от переговоров как тактический шаг пред возможным ударом Ирана и «Хезболлы» по территории еврейского государства.