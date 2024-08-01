Вестник Кавказа

Израиль начал операцию против ХАМАС в Хан-Юнисе

Израиль начал операцию против ХАМАС в Хан-Юнисе
© Фото: сайт ЦАХАЛ
ЦАХАЛ объявил о начале операции на юге сектора Газа. Ранее Израиль призвал мирных жителей эвакуироваться в гуманитарную зону.

Армия обороны Израиля начала операцию в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Операция началась после того, как были получены разведданные о наличии в указанной зоне членов организации ХАМАС и инфраструктуры движения.

Отмечается, что военные действия проходят как над, так и под землей. Кроме того, израильские самолеты уже ударили по 30 объектам ХАМАС.

Ранее ЦАХАЛ призвал жителей восточной части Хан-Юниса переместиться в гуманитарную зону. Меры были приняты после ударов в направлении Израиля из Хан-Юниса.

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