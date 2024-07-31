Израиль хочет ликвидировать и нового главу политбюро ХАМАС

Новый глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар станет следующей целью израильской армии, заявил глава Генштаба ЦАХАЛ.

Власти Израиля намерены ликвидировать и нового руководителя политбюро радикальной организации ХАМАС – назначенного после смерти Исмаила Хании Яхью Синвара, заявил глава израильского Генштаба Герци Халеви.

По его словам, получение Синваром нового высокого поста не прекратит его преследование со стороны Израиля. Напротив, подчеркнул Халеви, это послужит дополнительным стимулом для его ликвидации.

Глава ГШ Израиля заверил, что спецслужбы и ЦАХАЛ сделают все возможное, чтобы отыскать Синвара и сделать его целью, так, чтобы ХАМАС пришлось назначать нового руководителя, передает РИА Новости.

Напомним, после убийства Исмаила Хании, которое произошло в Тегеране, Иран обещает дать Израилю жесткий ответ.