ХАМАС: что это за организация и почему она напала на Израиль?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ХАМАС – это движение, которое существует уже 35 лет. Что такое ХАМАС, кто основал организацию и чего она добивается? В чем суть конфликта ХАМАС и Израиля?

ХАМАС - религиозная организация и политическая партия, правящая в секторе Газа. ХАМАС - короткое название, аббревиатура, которая расшифровывается как "Исламское движение сопротивления". С арабского это слово переводится как "усердие, воодушевление, энтузиазм".

Палестинское движение ХАМАС было основано в декабре 1987 года в секторе Газа.

Кто создал ХАМАС?

Основатель, главный идеолог и духовный лидер ХАМАС - шейх Ахмед Ясин. В детстве он получил спортивную травму, в результате всю жизнь был прикован к инвалидному креслу. Ясин был убит в 2004 году в секторе Газа, ракета была выпущена с израильского вертолета.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ХАМАС был создан на базе организации "Братья-мусульмане" (Египет) и "Палестинского исламского джихада" - обе запрещены в РФ.

Сердце ХАМАС находится в секторе Газа, этот регион с двух сторон граничит с Израилем, с одной - с Египтом, а также омывается Средиземным морем.

Чего хочет ХАМАС?

Движение ХАМАС не признает право Израиля на существование, его цель - создать Государство Палестина на той территории, которую с 1948 года - с момента образования - занимает Израиль. ХАМАС видит будущее Палестины исключительно как религиозного, а не светского государства.

ХАМАС активно вербует членов среди палестинцев, в том числе через социальные учреждения, созданные благотворительным крылом ХАМАС на палестинских территориях.

ХАМАС это террористы?

Ряд стран, в том числе Израиль, США, ЕС, Канада, Япония, считают ХАМАС террористической организацией. Великобритания и Австралия признают террористическим только военное крыло движения.

Организация запрещена в Египте и Иордании.

Россия, Турция, Катар, Норвегия, государства Организации исламского сотрудничества и другие страны не признают ХАМАС террористической организацией.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ХАМАС и Израиль

Палестино-израильский конфликт длится многие десятилетия, со времен создания Израиля. ХАМАС всячески противостоит Израилю, совершая ракетные обстрелы и другие теракты.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередной виток конфликта начался 7 октября, на следующий день после 50-летия войны Судного дня. В настоящее время стороны официально находятся в состоянии войны.

Связь с Ираном

Иран считается основным спонсором движения, в Израиле считают, что Иран причастен к атакам, однако в Тегеране отрицают участие в происходящем, хотя оценивают действия ХАМАС как законные ответные меры.

"Операция [палестинского] сопротивления является естественным и законным ответом на крайне преступные действия [Израиля]"

– глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян

ХАМАС и Хезболла

Палестинский суннитский ХАМАС и ливанская шиитская "Хезболла" - политические движения на Ближнем Востоке. У них есть общая цель - освободить из-под контроля Израиля мечеть аль-Акса в Иерусалиме. Эта мечеть - одна из трех мусульманских святынь.

ХАМАС и Хезболла поддерживают друг друга и выступают против Израиля, который считает оба движения террористическими.

Отношения с Россией

Несмотря на то, что в РФ движение ХАМАС не считается террористическим, его радикальные политические методы не находят поддержки. Также Россия не поддерживает непризнание ХАМАСом Израиля.

Лидеров ХАМАС принимают в Москве с официальными визитами, проводятся переговоры. В МИД РФ отмечали, что движение ХАМАС - это составная часть палестинского общества, с организацией поддерживаются контакты.

МИД РФ

Как устроена организация?

ХАМАС - не только политическая, но и военная сила.

Главой политического крыла ХАМАС является Халед Машааль, он проживает за границей. Политическими лидерами в секторе Газа являются бывшие глава МИД и премьер-министр в правительстве ХАМАС Махмуд аз-Захар и Исмаил Хания.

Военное "крыло" ХАМАС появилось в 1992 году, оно носит название "Бригады Из эд-Дина аль-Кассама", его возглавляют Мухаммед ад-Дейф и Марван Исса. "Бригады" воюют с Израилем. Также есть новое военное крыло, занятое в Сирии, - Сирийская свободная армия, противостоящая правящему режиму.

Численность ХАМАС

Порядка 100 тыс человек считаются членами ХАМАС в секторе Газа. При этом к военному крылу относится около 10% членов организации - 10-12 тыс человек. Многие боевики ХАМАС прошли военную подготовку в Иране и Сирии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ХАМАС есть также структура, исполняющая роль полиции, это еще около 10 тыс человек.

Кто поддерживает движение?

Изначально ХАМАС получал поддержку Израиля, ряда арабских стран, ФАТХ. Движение ХАМАС было основано на базе исламской благотворительной организации "Муджама аль-Исламия", благотворительное крыло в структуре движения существует до сих пор. Со временем идеология движения стала более радикальной.

ХАМАС, согласно разным источникам, получает поддержку от Ирана, Катара, Турции, Саудовской Аравии, Египта.

Значительную часть поступающих средств ХАМАС тратит на закупки оружия.

Вооружение ХАМАС

Боевики ХАМАС утверждают, что имеют свое производство БПЛА по типу иранских Ababil. Также они располагают тысячами (до 10 тыс) ракет различного радиуса действия - от 20 до 80 км, в том числе противотанковыми ракетами типов "Фагот", "Конкурс" и "Корнет". На вооружении боевиков, по сведениям Израиля, стоят пулеметы, автоматы Калашникова, винтовки М-16, имеются минометные и противотанковые снаряды.