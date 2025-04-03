ХАМАС рассматривает предложение о прекращении огня в секторе Газа

Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило, что получило предложение о прекращении огня от посредников в секторе Газа, и сейчас изучает документ, чтобы принять решение.

Руководство палестинского радикального движения ХАМАС в своем Telegram-канале подтвердило предложение о прекращении боевых действий в секторе Газа в случае серьезного обмена пленными, предложенного странами-посредниками.

"Руководство движения изучает предложение, представленное посредниками, и ответит на него вскоре после завершения всех необходимых консультаций"

- ХАМАС

В соответствии с предыдущим соглашением группировка должна была освободить 10 живых заложников в обмен на гарантии США о том, что Израиль вступит в переговоры о втором этапе прекращения огня.

Накануне высокопоставленный представитель палестинской группировки Тахер аль-Нуну заявил, что движение готово освободить всех израильских заложников после получения гарантий того, что Израиль прекратит войну в Газе и поступления гуманитарной помощи, сообщает AFP.

ХАМАС ведет переговоры в Каире с посредниками из Египта и Катара о прекращении огня на осажденной территории.

Напомним, ранее заместитель главы дипломатии Палестины Омар Авадалла призвал арабский мир консолидироваться ради мира в Газе, отметив: как только будет выработана консолидированная позиция, ее можно будет представить американской администрации или любой другой стороне в мире, пояснив, что это - единственный путь прекратить войну и восстановить правосудие и безопасность в регионе.