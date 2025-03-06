МИД Палестины призвал арабские страны сплотиться ради мира в Газе

Замглавы дипломатии Палестины Авадалла призвал арабский мир консолидироваться ради мира в Газе.

Замглавы МИД Палестины Омар Авадалла заявил, что арабским и мусульманским государствам необходимо выработать единую позицию по деэскалации в Газе и продвигать ее в мире.

"Как только будет консолидированная позиция, мы сможем ее представить американской администрации или любой другой стороне в мире, сказав, что это единственный путь прекратить войну и восстановить правосудие и безопасность в регионе. Они могут принять решение, если захотят"

– Омар Авадалла

По словам Авадаллы, поддерживающим Палестину странам необходимо использовать любые возможности для продвижения своей позиции. В качестве примера политик привел визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию.

Авадалла добавил, что в Палестине не чувствуют должной поддержки мирового сообщества, несмотря на тяжелые сценарии возможного будущего для мирного населения Газы.

"Мы жертвы. И мы пытаемся найти каждый раз возможность заявить, что мы хотим мира и безопасности в регионе"

– Омар Авадалла

Напомним, что Израиль проводит военную операцию на юге и севере сектора Газа. Тель-Авив намерен расширить буферную зону и ликвидировать военный потенциал ХАМАС. Это стало ответов на отказ ХАМАС выдать оставшихся заложников и приступить к новому этапу перемирия.