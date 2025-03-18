Вестник Кавказа

ЦАХАЛ сожгла бронетехнику в Сирии и начала уникальную операцию в Газе

ЦАХАЛ сожгла бронетехнику в Сирии и начала уникальную операцию в Газе
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Армия Еврейского государства отчиталась о боевых действиях за 5 апреля: ликвидировано скопление брошенной военной техники в Сирии и начата операция на оси "Мораг" в секторе Газа.

Израильская армия в эту субботу провела успешную атаку на один из штабов прежних вооруженных сил Сирии, где было зафиксировано скопление бронетехники, которая потенциально может быть использована против Израиля.

Вся обнаруженная в штабе военная техника, в том числе небоеспособная, была ликвидирована. Изъяты переносные вооружения – минометы и ракеты.

"Войска провели целенаправленный рейд на сирийский пост, который ранее служил штабом для подразделения бывшего сирийского режима. На месте войска обнаружили и уничтожили вышедшие из строя танки, бронетранспортеры и артиллерию"

– ЦАХАЛ

В ЦАХАЛ заверили, что продолжат оборону Израиля, включая Голанские высоты, от потенциальных угроз с сирийской стороны.

Кроме того, израильская армия впервые с начала войны в секторе Газа организовала спецоперацию на оси "Мораг", разделяющей территорию между Рафахом и Хан-Юнисом в направлении восток-запад.

"Силы 36-й дивизии вернулись в сектор Газа и начали операцию в районе оси Мораг, где израильские подразделения действуют впервые. На данный момент военнослужащие обнаружили оружие и уничтожили десятки террористов"

– ЦАХАЛ

Цель операции – взять ось "Мораг" под полный контроль Израиля согласно распоряжению председателя израильского правительства Биньямина Нетаньяху и ликвидировать на окраинах Рафаха остатки военных структур ХАМАС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1170 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Израиль расширил маневры в секторе Газа

Израиль расширил маневры в секторе Газа

Что происходит в Израиле: Катаргейт, громкие увольнения и протесты

Что происходит в Израиле: Катаргейт, громкие увольнения и протесты

С-400 в Сирии? Израиль поменял иранскую угрозу на турецкую

С-400 в Сирии? Израиль поменял иранскую угрозу на турецкую

Израиль приступил к операции в восточной части Газы

Израиль приступил к операции в восточной части Газы

Что будут обсуждать Трамп и Нетаньяху?

Что будут обсуждать Трамп и Нетаньяху?

Нетаньяху готовится к поездке в США

Нетаньяху готовится к поездке в США

Израиль сообщил об ударе по штабу ХАМАС в секторе Газа

Израиль сообщил об ударе по штабу ХАМАС в секторе Газа

Нетаньяху поблагодарил Венгрию за отказ сотрудничать с МУС

Нетаньяху поблагодарил Венгрию за отказ сотрудничать с МУС

Израиль пригрозил новым властям в Сирии расплатой за возможную агрессию

Израиль пригрозил новым властям в Сирии расплатой за возможную агрессию

Россия призвала к прекращению боевых действий в Газе

Россия призвала к прекращению боевых действий в Газе

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы