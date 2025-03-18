ЦАХАЛ сожгла бронетехнику в Сирии и начала уникальную операцию в Газе

Армия Еврейского государства отчиталась о боевых действиях за 5 апреля: ликвидировано скопление брошенной военной техники в Сирии и начата операция на оси "Мораг" в секторе Газа.

Израильская армия в эту субботу провела успешную атаку на один из штабов прежних вооруженных сил Сирии, где было зафиксировано скопление бронетехники, которая потенциально может быть использована против Израиля.

Вся обнаруженная в штабе военная техника, в том числе небоеспособная, была ликвидирована. Изъяты переносные вооружения – минометы и ракеты.

"Войска провели целенаправленный рейд на сирийский пост, который ранее служил штабом для подразделения бывшего сирийского режима. На месте войска обнаружили и уничтожили вышедшие из строя танки, бронетранспортеры и артиллерию"

– ЦАХАЛ

В ЦАХАЛ заверили, что продолжат оборону Израиля, включая Голанские высоты, от потенциальных угроз с сирийской стороны.

Кроме того, израильская армия впервые с начала войны в секторе Газа организовала спецоперацию на оси "Мораг", разделяющей территорию между Рафахом и Хан-Юнисом в направлении восток-запад.

"Силы 36-й дивизии вернулись в сектор Газа и начали операцию в районе оси Мораг, где израильские подразделения действуют впервые. На данный момент военнослужащие обнаружили оружие и уничтожили десятки террористов"

– ЦАХАЛ

Цель операции – взять ось "Мораг" под полный контроль Израиля согласно распоряжению председателя израильского правительства Биньямина Нетаньяху и ликвидировать на окраинах Рафаха остатки военных структур ХАМАС.