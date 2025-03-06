ЦАХАЛ начала операцию "Сила и меч" против ХАМАС

Армия обороны Израиля проводит новую операцию против ХАМАС – она получила название "Сила и меч". Предыдущая операция называлась "Железные мечи".

Активные боевые действия снова начались в секторе Газа в ночь на вторник – израильские военные ударили с воздуха по объектам ХАМАС, в качестве целей заявлены лидеры организации и ее инфраструктура.

Новая операция называется "Сила и меч". В ходе нее были атакованы Хан-Юнис, Рафах, Джебалия, Нусейрат и прочие районы Газы.

В Минздраве сектора заявили, что за ночь погибли около 360 человек, сотни получили ранения.