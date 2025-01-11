Вестник Кавказа

МИД рекомендовал россиянам избегать приграничных районов Израиля

Здание МИД в Москве в ясную погоду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ближний Восток продолжает оставаться горячей точкой на карте, несмотря на спад вооруженной активности. В МИД России призвали россиян, посещающих Израиль, соблюдать меры предосторожности.

В МИД РФ озвучили рекомендации для россиян при поездках в Израиль. В дипломатическом ведомстве призвали соотечественников соблюдать меры предосторожности. 

"При поездках в Израиль гражданам России рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго выполнять указания местных властей"

– МИД РФ 

В МИД также посоветовали ограничить посещение приграничных районов Израиля, которые расположены вблизи палестинских территорий, а также Сирии и Ливана. 

Ранее в Израиле заявили о готовности продолжать переговоры с ХАМАС по перемирию и возвращению заложников.

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