Вестник Кавказа

Израиль и Ливан обсудят ситуацию на границе

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Бейрут и Тель-Авив сядут за стол переговоров для решения комплекса проблем, накопившихся за последнее время. Одна из основных тем в отношениях между странами – вопрос о границе.

Израиль и Ливан проведут переговоры по ситуации на границе двух стран, передают израильские СМИ со ссылкой на офис премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху. 

Сообщается, что центральной темой переговоров станут разногласия по границе, а также военное присутствие Израиля в южных районах Ливана. 

Тель-Авив и Бейрут при поддержке США и Франции ранее договорились о создании рабочих групп для решения проблем на границе. Группы будут работать на вопросом дальнейшего пребывания ЦАХАЛ на юге Ливана, а также над проблемой границы между странами. 

Одна из групп также обсудит вопросы, связанные с гражданами Ливана, которые удерживаются властями еврейского государства.

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