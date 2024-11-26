Израиль и Ливан обсудят ситуацию на границе

Бейрут и Тель-Авив сядут за стол переговоров для решения комплекса проблем, накопившихся за последнее время. Одна из основных тем в отношениях между странами – вопрос о границе.

Израиль и Ливан проведут переговоры по ситуации на границе двух стран, передают израильские СМИ со ссылкой на офис премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Сообщается, что центральной темой переговоров станут разногласия по границе, а также военное присутствие Израиля в южных районах Ливана.

Тель-Авив и Бейрут при поддержке США и Франции ранее договорились о создании рабочих групп для решения проблем на границе. Группы будут работать на вопросом дальнейшего пребывания ЦАХАЛ на юге Ливана, а также над проблемой границы между странами.

Одна из групп также обсудит вопросы, связанные с гражданами Ливана, которые удерживаются властями еврейского государства.